WOMAN COUCH - Starke Worte - Starke Frauen

Literarische Momente in der WASNERIN Drei Frauen. Drei Themen. Drei starke Romane.

Graz (OTS) - Wie Worte in ihrer Aktualität treffender und aktueller nicht sein könnten, beweisen drei Autorinnen bei einem einmaligen Aufeinandertreffen mit höchster literarischer Ausdrucksform in der WASNERIN. Ein Wochenende mit dem beinahe schon sanften Begriff: Women Couch. Starke Worte-Starke Frauen, lädt nicht nur zum Relaxen ein, sondern beweist, wie es drei Ausnahmekönnerinnen der Literatur in Österreich gelingt, die Position der Frau in einer sprachlich derart verdichteten Form auch in den Köpfen der Leser zu verankern.

Von 16.-18. März 2018 laden Susanne Scholl, Judith W. Taschler und Irene Diwiak zu literarischen Gesprächen und Lesungen auf die „Couch“ in der WASNERIN, in Bad Aussee ein.

Susanne Scholl, langjährige Russland-Korrespondentin im ORF, ist ein großes Buch gelungen.

„Wachtraum“ ist ein mutiger und persönlicher Roman über starke Frauen und den Kampf um ein Leben nach dem Überleben. Aktueller denn je.

Judith W. Taschler zeigt in ihrem neuen Roman „David“ auf psychologisch dichte Art und Weise wie es dem Protagonisten „David“ mit Familienbeziehungen, Identität und seiner Adoption ergeht.

Irene Diwiak, trotz ihrer 26 Jahre viel weiter als eine vielgelobte Jungautorin greift mit „Liebwies“ eine Zeit vor 100 Jahren auf und beschreibt ein Sittenbild über die Ungleichheit der Geschlechter. Diwiak entlarvt, wie „armseelig“ die Männer im Damals waren.

Über allfällige Realitätsbezüge zur Jetztzeit informiert Sie kein Arzt oder Apotheker. Ein derart „bestärkendes“ Wochenende in der WASNERIN verhilft nicht nur zu körperlichem Wohlbefinden, es tut auch der Seele gut.

16.–18. März 2018 I WOMEN COUCH ab Euro 308,- p. P. in einer Literatursuite

2 Nächte (Anreise Fr) inklusive der literarischen Momente

sowie allen weiteren WASNERIN-Verwöhnleistungen.

Das Programm im Detail:

Freitag 16.3.2018 20.30 Uhr Liebwies von Irene Diwiak

Samstag 17.3. 2018 20.30 Uhr Couchtalk mit allen Autorinnen

und Lesung Judith W. Taschler

Sonntag 18.3. 2018 11.00 Uhr Eine Matinee mit Susanne Scholl

G’sund · Natur & Literatur Hotel DIE WASNERIN

Sommersbergseestraße 19, 8990 Bad Aussee­, T­ +43 3622 52 108 603

reservierung @ diewasnerin.at, www.diewasnerin.at

WOMAN COUCH - Starke Worte - Starke Frauen 16. bis 18. März 2018

Datum: 16.03.2018

Ort: Hotel "Die Wasnerin"

Sommersbergseestraße 19, 8990 Bad Aussee, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Gernot Reiter

feinwork - Agentur für Design & Kommunikation

Opernring 7 / Stiege 2 / Top 5

8010 Graz

T +43 (0)316 42 84 17