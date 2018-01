Doppelsieg für die Rechtsschutzversicherungen von Zurich und Zurich Connect

Wien (OTS) - Die Rechtsschutzversicherungen der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft setzen sich erneut an die Spitze eines unabhängigen Produkt- und Service-Vergleichs.

Im Bereich des Privatrechtsschutzes sind aktuell die Angebote aus dem Hause Zurich mit Abstand die besten: Das bestätigt die aktuelle Studie der privaten Rechtsschutzversicherungen von ÖGVS-Gesellschaft für Verbraucherstudien. Die Produkte von Zurich und Zurich Connect belegen in diesem Vergleich Rang 1 und 2 - mit deutlichem Vorsprung zum drittplatzierten Anbieter.

Gesamtsieger: Zurich, Zurich Connect auf Platz 2

Die Rechtsschutzversicherungen von Zurich erreichen im Gesamtranking den ersten Platz und den Sieg in der Kategorie „Kundendienst“. Die Online-Marke Zurich Connect kommt auf den zweiten Gesamtrang zu liegen und ist Erste in der Kategorie „Tarife“.

Kundenbedürfnisse im Fokus

Private Rechtsschutzversicherungen gewinnen, angesichts der steigenden Klagsfreudigkeit, an Bedeutung. Die Produkte von Zurich bieten umfangreichen Versicherungsschutz für den modernen Alltag. Zusätzlich zu den umfassenden Grunddeckungen können Anti-Stalking-, Reise- und Patienten-Rechtsschutz sowie die Kostenübernahme für außergerichtliche Gutachten bei Versicherungsvertragsstreitigkeiten eingeschlossen werden.

„Wir haben den Anspruch, unsere Produkte sehr eng an den Kundenbedürfnissen auszurichten und sie laufend weiterzuentwickeln. Die ersten zwei Plätze beim aktuellen Rechtsschutz-Vergleich bestätigen unseren Weg und wir freuen uns über die erneute Auszeichnung unserer Produkte“, sagt Kurt Möller, Mitglied des Vorstandes von Zurich und verantwortlich für Produktentwicklung und Underwriting. Das gute Abschneiden beim Rechtsschutz-Vergleich setzt die Serie der Prämierungen fort: Bereits in den Vorjahren belegte die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft wiederholt Spitzenplätze bei Produkt- und Service-Studien von ÖGVS. Erst im Dezember 2017 erreichte das Unternehmen Top-Platzierungen bei der „Studie Haushaltsversicherer 2017“.

Über die ÖGVS-Studie „Rechtsschutz-Versicherer 2018“

Beim mehrstufigen Test wurden zwischen November 2017 und Jänner 2018 die Angebote von 17 Versicherungsunternehmen untersucht. Anhand von 112 Kriterien wurden Tarife, Transparenz & Komfort sowie der Kundendienst geprüft. Die Kategorie Tarife wurde mit 60 Prozent, die beiden anderen Kategorien mit jeweils 20 Prozent gewichtet.

Über Zurich

Zurich Insurance Group (Zurich) ist eine führende Mehrspartenversicherung, die Dienstleistungen für Kunden in globalen und lokalen Märkten erbringt. Mit rund 54.000 Mitarbeitenden bietet Zurich eine umfassende Palette von Produkten und Dienstleistungen im Schaden-Unfall- sowie im Lebensversicherungsbereich. Zu ihren Kunden gehören Einzelpersonen, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie multinationale Konzerne in mehr als 210 Ländern und Gebieten. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz, wo sie 1872 gegründet wurde. Die Holdinggesellschaft, die Zurich Insurance Group AG (ZURN), ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und verfügt über ein Level I American Depositary Receipt Programm (ZURVY), das außerbörslich an der OTCQX gehandelt wird. Weitere Informationen über Zurich sind verfügbar unter www.zurich.com.

Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft in Österreich gehört zur weltweit tätigen Zurich Insurance Group und beschäftigt rund 1.200 Mitarbeitende. Die verrechneten direkten Bruttoprämieneinnahmen 2016 in der Schaden-Unfall-Versicherung betrugen 481 Mio. Euro, in der Lebensversicherung betrugen die verrechneten direkten Bruttoprämieneinnahmen 149 Mio. Euro. Zurich bietet innovative und erstklassige Lösungen zu Versicherungen, Vorsorge und Risikoanalyse aus einer Hand. Individuelle Kundenorientierung und hohe Beratungsqualität stehen dabei an erster Stelle. Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft tritt in Österreich unter den Markennamen Zurich und Zurich Connect auf.

