Bürgermeister Häupl zum Ableben von Ute Bock

Wien (OTS/RK) - Mit tiefer Betroffenheit reagierte Michael Häupl, Bürgermeister von Wien, heute Morgen auf das Ableben der Flüchtlingshelferin Ute Bock: "Mit Ute Bock verliert Wien eine überzeugte Humanistin, die ihren Kontrahenten in Zeiten von Hass und Missgunst mit Warmherzigkeit und Nächstenliebe getrotzt hat. Vieles, wofür Wien steht, war in Ute Bock verkörpert und lebt in ihrem Andenken weiter.“

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Florian Weis

Mediensprecher Bürgermeister Michael Häupl

Tel.: +43 1 4000-81846

Mobil: +43 676 8118 81846

E-Mail: florian.weis @ wien.gv.at