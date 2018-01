NEOS: Tiefe Trauer um Ute Bock

Matthias Strolz: „Mit dem Tod von Ute Bock geht eine starke Frau, die beeindruckend, berührend und unerschütterlich für Menschlichkeit und bedingungslose Hilfe gestanden ist“

Wien (OTS) - Mit tiefer Betroffenheit über den Tod von Ute Bock reagiert NEOS-Vorsitzender Matthias Strolz: „Mit Ute Bock geht eine starke Frau, die in beeindruckender Art und mit unerschütterlicher Überzeugung für Menschlichkeit und Mitgefühl gestanden ist. Sie hat sich bedingungslos und unermüdlich für die schwächsten Menschen in unserem Land eingesetzt. Ich verneige mich in tiefem Respekt vor ihrem Leben und Wirken, vor ihrer Tatkraft und ihrem großen Herzen. Mein Mitgefühl geht an ihre Angehörigen und Wegbegleiter. Sie verabschieden sich von einem liebenden Menschen. Unsere Republik verabschiedet sich von einer moralischen Instanz.“

