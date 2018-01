Wohnraum vom Feinsten

Gleichenfeier Donaufelderstraße 255/Doningasse 8, 1220 Wien, Vorsorgewohnungen der Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH

Wien (OTS) - Am 18. Jänner 2018 fand die Gleichenfeier für ein neues Vorzeigeprojekt der Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH (RVW) in der Donaufelder Straße statt.

Als bei weitem größter und nach Favoriten bevölkerungsreichster Wiener Bezirk hat Donaustadt enorm viel zu bieten. Der fast ein Viertel des Gemeindegebiets ausmachende 22. Bezirk offeriert ein ausgesprochen vielfältiges Erscheinungsbild mit wichtigen Naherholungs- und Naturschutzgebieten wie der Alten Donau oder der Lobau. Entsprechend hochdynamisch entwickelt sich die Gegend rund um die Donaufelder Straße als Wohngegend. Deshalb realisiert die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH (RVW) hier gemeinsam mit der Breiteneder Immobilien GmbH ein neues, herausragendes Projekt in Form einer durchgestreckten Liegenschaft mit drei Häusern.

Die Gleichenfeier in der Donaufelder Straße 255/Doningasse 8 im Beisein zahlreicher höchst zufriedener Wohnungskäufer fand daher in entsprechend bester Stimmung statt. Denn die Anbindung an die U1 sowie an die anderen „Öffis“ passt hervorragend. Die hohe Standortqualität wird durch die Nahversorgungs-Infrastruktur, die zahlreichen Lebensmittelgeschäfte, Lokale etc. in unmittelbarer Umgebung unterstrichen. „Nur eine

U-Bahn-Station entfernt befindet sich das Donauzentrum, das zu den größten Einkaufs- und Entertaimentcenter in Wien zählt“, erklärt RVW Geschäftsführerin Marion Weinberger-Fritz.

Per Jahresschluss 2017 waren es 46 Vorsorgewohnungen bzw. fast 3.000 m² Wohnnettofläche, die von der RVW in zwei (Donaufelder Straße 255, Doningasse 8) der drei Häuser angeboten wurden. Das Interesse an diesem „Wohnraum vom Feinsten“ ist jedoch enorm und es sind längst nicht mehr alle Einheiten zu haben. Sämtliche Wohnungen verfügen über Freiflächen (Loggia/Balkon/Terrasse/Eigengarten) und sind als 2- bzw. 3-Zimmer-Wohnungen mit hochwertiger Ausstattung (z.B.: Verfliesung in Bad & WC mit Feinsteinzeug 60 x 30 cm, Komplettküchen, Parkettböden in allen Räumen exkl. Bad & WC etc.) ausgeführt.

„Aufgrund dieser großen Nachfrage sollte man wirklich rasch handeln“, rät Weinberger-Fritz. Denn die sonstigen Top-Projekte der RVW der vergangenen Jahre sind nämlich echte „Renner“ und waren fast alle noch vor der Fertigstellung „ausgebucht“. „Wir sind Österreichs führender Anbieter von Vorsorgewohnungen und wählen unsere Wohnbauprojekte möglichst perfekt aus“, erklärt Weinberger-Fritz. „Bisher ist uns bei fast allen Vorsorgewohnungen ein Ausverkauf vor Fertigstellung gelungen - wir freuen uns auch künftig über jeden Bauträger, der uns seinen Vorschlag präsentieren möchte." Darüber hinaus zeichnen sich die Projekte der RVW dadurch aus, dass sie teilweise deutlich vor dem geplanten Fertigstellungstermin bezogen werden können.

Weitere RVW-Vorsorgewohnungen und „Business-Hintergrund“

Die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH befindet sich zu 100 % im Eigentum der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG und nützt Synergien in den Bereichen Immobilien, Finanzen und Bankdienstleistungen. Die Zusammensetzung des RVW-Teams spiegelt das langjährige herausragende Know-how in den Bereichen Finanzen, Immobilien-Projektentwicklung, Bauträgertätigkeit, Vorsorge-Wohnungen und Vermarktung/Vermietung wider. Mit sorgfältiger Projekt-Auswahl, Planung, Kalkulation und dank effizientem Projektmanagement wird bei den fertig gestellten Vorsorgewohnungs-Projekten ein durchschnittlicher Vermietungsgrad von 98 bis 100 % erzielt.

Hier gibt’s Informationen zu den nächsten Projekten in der Pipeline, welche die RVW gemeinsam mit ihren verschiedenen Projektentwicklern realisiert:

