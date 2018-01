Czernohorszky: Ute Bock war eine herausragende Persönlichkeit

Wien (OTS) - Mit großer Bestürzung reagiert Integrationsstadtrat Jürgen Czernohorszky auf das Ableben von Ute Bock am Freitagmorgen. „Ute Bock war eine herausragende Persönlichkeit, eine starke, mutige und kämpferische Frau. Sie hat Außergewöhnliches im besten Sinne für Wien geleistet, aufopfernd, nie ruhend und immer von dem Gedanken getragen, Gerechtigkeit im Kleinen wie im Großen herzustellen. Ihr soziales und humanitäres Engagement wirkte weit über die Stadt hinaus. Ute Bock war eine Identifikationsfigur für viele engagierte Menschen, die sich für Schutzsuchende einsetzen. Ihre Strahlkraft wird weit über ihren Tod hinaus wirken. Ute Bock wird fehlen. Es liegt an uns allen, ihr Engagement und ihre Zivilcourage weiterzutragen“, so Czernohorszky. (Schluss)

