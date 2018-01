Brigittenau: „A Fiddler’s Tale“-Konzert für Kinder

Wien (OTS) - Mit einem melodischen Programm für den Nachwuchs startet die Saison 2018 des Vereins „Aktionsradius Wien“ (20., Gaußplatz 11). Unter dem Titel „A Fiddler’s Tale“ blättern der Geiger Paul Dangl sowie der Akkordeonist Christian Bakanic am Sonntag, 21. Jänner, in ihrem „musikalischen Geschichtenbuch“. Die Instrumentalisten stimmen ihre Folk-, Jazz- und Weltmusik-Darbietung auf junge Menschen im Alter von 3 bis 12 Jahren ab. Auch erwachsenen Begleitpersonen werden die Klänge des Duos gewiss gefallen. Beginn ist um 15.00 Uhr. Der Eintritt zu dem flotten „La La La Konzert“ kostet 5 Euro. Auskünfte:

Telefon 332 26 94.

„2018 wird großartig, bunt, laut und leise“, verspricht das „Aktionsradius Wien“-Team der Zuhörerschaft. „Wir tanzen mit einem ordentlichen Groove leichtfüßig ins Neue Jahr“, melden die Organisatoren des „La La La Konzerts“. Besitzerinnen und Besitzer einer „wienXtra kinderaktiv-card“ bezahlen anstatt 5 Euro nur 4 Euro. Einlass: 14.30 Uhr. Der Verein „Aktionsradius Wien“ richtet die Musik-Veranstaltung in Kooperation mit „VIDC - Kulturen in Bewegung“ aus. Weitere Informationen dazu per E-Mail: office @ aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Aktionsradius Wien“:

www.aktionsradius.at

VIDC – Kulturen in Bewegung:

www.kultureninbewegung.org

