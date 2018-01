Die Umsetzung der EU-DSGVO kommt unverändert nur langsam voran

Wien/Köln (OTS) - Mit dem Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2016/679 (EU-DSGVO) sind die Anforderungen an den Datenschutz deutlich verschärft worden. Die betroffenen Organisationen müssen bis zum 25. Mai 2018 entsprechende Umsetzungsmaßnahmen abgeschlossen haben.



Auch wenn es verbindliche zeitliche Pflichten gibt, zeigen alle derzeitigen Studien, dass sich die Unternehmen erst zurückhaltend der neuen europäischen Datenschutzverordnung widmen.

Investitionsanreiz: Zertifizierbares ISMS



Diese Zurückhaltung wird vermutlich erst aufgegeben, wenn sich den Firmen ein zusätzlicher Investitionsanreiz bietet, meint Detlev Henze, Geschäftsführer TÜV TRUST IT, einer 100%igen Tochter der TÜV AUSTRIA Group. Henze sieht einen möglichen Anreiz darin, dass sich der notwendige Aufbau eines Datenschutzmanagementsystems (DSMS) an der Vorgehensweise eines Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) nach ISO/IEC 27001:2013 orientiert. Denn dies wird dazu führen, dass gleichzeitig wesentliche Voraussetzungen für den Aufbau eines zertifizierbaren ISMS geschaffen werden, was einen höheren Investitionsnutzen mit sich bringt.

TÜV AUSTRIA Symposium IT- und Datensicherheit

Neuigkeiten und Erfahrungsaustausch zum Thema Informations- und Datensicherheit und Datenschutz. Fachliche Weiterbildung, aktuelle Entwicklungen.

Datum: 20.09.2018, 09:00 - 18:00 Uhr

Ort: TÜV Austria Campus

TÜV Austria-Platz 1, 2345 Brunn am Gebirge, Österreich

