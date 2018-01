Hollywood kommt nach Wien! Musikvideo-Release „Mafia“ von ReeMon Paulus heute

Wien (OTS) - Heute, am 19. Jänner 2018 veröffentlicht ReeMon Paulus sein neues Musikvideo - Hier das neue Musikvideo "MAFIA": https://youtu.be/cKa-MmYMDZk

Über den Song:

"MAFIA" Das Musikvideo ist ein kraftvolles in Hollywood-Qualität produziertes Pop-Musik-Statement für den FRIEDEN und wie es aussieht, wenn wir klar zu unseren Werten stehen. Bleib dir treu. Verkaufe deine Seele nicht. Fang gar nicht damit an. Rauszukommen ist schwer bis unmöglich.



ReeMon Paulus schreibt Text und Musik zu allen Hits selbst. Schauspieler, Sänger, Songwriter, Starfigaro, Produzent, EU Integrationsbotschafter, Choreograph und Mensch. Es geht um Frieden, und wie wir ihn leben und manchmal auch verteidigen müssen.



Über ReeMon Paulus:

Während Teil seiner Familie in den 1980er-Jahren aufgrund des Irak-Iran-Krieges flüchtete, gelang es ReeMon Paulus erst 1992 während des Golfkriegs mit dem zweiten Teil seiner Familie nach Österreich zu kommen.

Als erfolgreicher Stylist, mit eigenem Salon in Wien, hat ReeMon Paulus im Zuge seiner Beratungen auch festgestellt, dass er die Gabe besitzt, bei Menschen Visionen zu erzeugen und Personen mit völlig verschiedenen Ansichten und Prägungen für gemeinsame Projekte zu verbinden. Diese Erfahrung hat auch den Song AH YA DENYA (Ach Leben!) entstehen lassen, der das Startsignal für eine neue Friedensbewegung werden kann. Wenn jeder von uns erst einmal den Frieden in sich findet, kann so die größte aller Revolutionen stattfinden, die es je gegeben hat: DIE REVOLUTION DES FRIEDENS. https://www.youtube.com/watch?v=HRe2cCwj4hM



„Überlassen Sie Frieden nicht den anderen, Frieden ist eine Entscheidung. Ihre Entscheidung.“



Wenn Sie diese Friedens-Botschaften weiterteilen wollen, dann tun Sie es bitte! Vielen Dank!



