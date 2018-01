Neues Vorsitzteam der ÖH-Vertretung an der PH Salzburg

Salzburg (OTS) - Zum neuen Vorsitzenden der ÖH-Studierendenvertretung an der Pädagogischen Hochschule Salzburg wurde dabei Maximilian Wagner gewählt. In seiner langjährigen ÖH-Erfahrung war er zuvor bereits im Vorsitzteam der ÖH Universität Salzburg und ist aktuell auch Vorsitzender der Studienvertretung Lehramt an der Universität Salzburg. Zur 1. stv. Vorsitzenden wurde die 22-jährige Viktoria Fuchsbichler gewählt, die Lehramt für Sekundarstufe studiert. Dritter im Vorsitzteam ist Kevin Gurschner aus dem Primarstufenlehramt.

"Die enge Anbindung in der gemeinsamen Lehramtsausbildung Sekundarstufe zwischen Uni und PH zeigt sich nun auch in der ÖH Vertretung. Neben unseren bildungspolitischen Aufgaben wollen wir aber mit Veranstaltungen, Serviceangeboten und Projekten nah an den Studierenden sein, um den direkten Studienalltag an der PH zu verbessern", erklärt Maximilian Wagner zu den Zielen des neuen ÖH Teams.

