Ö3-POPZIRKUS am See präsentiert weitere Top-Acts!

Moosburg (OTS) - CRO, REVOLVERHELD und viele weitere Stars kommen zum Start des Sommers 2018 nach Pörtschach, denn der Ö3-POPZIRKUS schlägt seine Zelte erstmals von 22. bis 23. Juni 2018 am Wörthersee auf.

Sommer, Sonne, See und geniale Musik gibt es am ersten Wochenende nach der Sommersonnenwende in Pörtschach am Wörthersee. Von Freitag, 22. bis Samstag, 23. Juni 2018 gastiert der Ö3-POPZIRKUS am See in der OPEN-AIR-ARENA in PÖRTSCHACH.

Erst baden, dann Party machen!

SEMTAINMENT und dessen Booking-Partner ARCADIA LIVE präsentieren den Circus Maximus des Pop am Wörthersee. Denn was gibt es im Sommer bitte Geileres als den ganzen Tag in den türkisen Fluten des Pörtschacher Strandbads (Promenadenbad) zu plantschen und nachmittags die angesagtesten Pop-Acts mit ihren Sommerhits zu erleben und dabei ordentlich Party zu machen?

Manege frei für CRO & CO.

Wer kennt ihn nicht, den „Raopper“ mit der Pandamaske. Seit 2012 mischt er die deutschsprachigen Charts auf und füllt die Festspielhallen. Beim Ö3-POPZIRKUS am See wird er die OPEN-AIR-ARENA in PÖRTSCHACH mit seinen positiven Vibes zum Beben bringen. Zusätzlich zu den Jungs von REVOLVERHELD, MAX GIESINGER, MATAKUSTIX, BAUSA, RIAN vollenden Julian LePLAY und JORIS die dritte Line-up Phase. Zwei weitere Acts werden noch bis Ostern präsentiert.



Kärntner Event-Profis holen den Zirkus an den See

Die Event-Profis von SEMTAINMENT (Masters of Dirt, Status Quo, Matakustix Show, Fendrich etc.) sorgen für eine reibungslose Umsetzung des coolen, neuen Konzepts und präsentieren das einzigartige Eventformat im Süden! Thomas Semmler: „Wir freuen uns, dass wir den Ö3-POPZIRKUS am schönsten See Österreichs präsentieren dürfen und so ein neues Sommer-Event für eine junge Zielgruppe in Kärnten ohne Steuergelder schaffen.“

