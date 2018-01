AVISO: Einladung zur Preisverleihung des größten heimischen Naturschutzpreises „Die Brennnessel“ am 25.01.2018

Zum ersten Mal prämiert die Stiftung Blühendes Österreich die besten Naturschutzprojekte Österreichs im Festsaal der REWE International AG – € 100.000 für unsere natürliche Vielfalt

Wiener Neudorf (OTS) - Blühendes Österreich - REWE International gemeinnützige Privatstiftung hat den Gemeinde- und Naturschutzpreis „Die Brennnessel – denn Naturschutz is ka gmahde Wies’n“ (www.diebrennnessel.at) ins Leben gerufen.

Die Verleihung der Preise in der Höhe von € 100.000 in der Kategorie 1 Gemeinden, NPOs, Unternehmen und Privatpersonen sowie Kategorie 2 Kindergärten und Schulen findet am Donnerstag, 25.01.2018 von 17:00-20:15 in Wiener Neudorf unter Anwesenheit von Marcel Haraszti, Bereichsvorstand der REWE International AG, Franz Maier, Präsident des Umweltdachverbands sowie Alfred Riedl, Präsident Österreichischer Gemeindebund, statt.

Anmeldung erbeten unter: kontakt @ bluehendesoesterreich.at oder 0676 711 74 50

Der Naturschutzpreis „Die Brennnessel“ von Blühendes Österreich – REWE International gemeinnützige Privatstiftung wird in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Gemeindebund und ADEG verliehen. Blühendes Österreich unterstützt herausragende Naturschutzprojekte und Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität und Artenvielfalt. Seit Mai 2017 wurden 200 Projektkonzepte zum Erhalt, Schutz und Aufwertung unserer natürlichen Lebensräume eingereicht. Nun wird die Umsetzung der prämierten Projekte nicht nur finanziell unterstützt sondern auch durch naturschutzfachliche Betreuung und mediale Begleitung.

Einladung zur Preisverleihung des größten heimischen Naturschutzpreises „Die Brennnessel – Denn Naturschutz is ka gmahde Wies‘n“

Möglichkeit für Interviews mit Preisträger und Ehrengäste ab 17:00 Uhr

Beginn der Preisverleihung 17:45 Uhr

Ende Preisverleihung 20:15 Uhr - anschließend Zeit für Interviews



Datum: 25.01.2018, 17:00 - 20:30 Uhr

Ort: Zentrale der REWE International AG, Festsaal, 4. Stock, (Glas-Bürogebäude mit dem BILLA-Logo)

Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 1, Objekt 16 , 2355 Wiener Neudorf, Österreich

Url: http://www.diebrennnessel.at

Rückfragen & Kontakt:

Blühendes Österreich - REWE International gemeinnützige Privatstiftung

Mag. Manuela Achitz

Kommunikation

+43 676 7117450

m.achitz @ bluehendesoesterreich.at

www.bluehendesoesterreich.at

https://www.facebook.com/bluehendesoesterreich