Weltklasse-Qualität und innovative Produkte von GAC Motor auf der NAIAS 2018 akzentuiert

Detroit (ots/PRNewswire) - GAC Motor, Chinas am schnellsten wachsender Autohersteller, präsentierte am Eröffnungstag der North American International Auto Show (NAIAS) 2018 in Detroit, Michigan, seine komplette Produktpalette. Die Vorzeigeprodukte schlossen die neueste GA4 Limousine von GAC Motor und ein brandneues Konzeptauto, den Enverge, ein.

Die interaktive Multikanal-Pressemitteilung finden Sie hier:

https://www.multivu.com/players/English/8255151-gac-motor-naias-2018/

Der auf der Grundlage der GAC Cross-Platform Modular Architecture (G-CPMA) entwickelte GA4 kommt dem Wunsch der Verbraucher nach einem qualitativ hochwertigen Fahrerlebnis nach. Es wird erwartet, dass er sich in Zukunft zum neuen Mainstream des Marktes für Limousinen der A-Klasse entwickelt. Der GA4 kommt offiziell am 18. Januar in Schanghai, China, auf den Markt.

Ein weiterer Höhepunkt war ein erster Blick auf das brandneue Konzeptauto von GAC, den Enverge, eine neue Linie des Unternehmens im Bereich elektrischer Crossover-Fahrzeuge. Der Enverge hat als erster kompakter SUV von GAC mit neuem Energiekonzept, der für den nordamerikanischen Markt entwickelt wurde, einen bahnbrechenden Stil und wird durch technologische Fortschritte im Bereich neuer Energiefahrzeuge (NEV) gestützt, um den innovativen Reiz von NEVs zu demonstrieren.

Darüber hinaus wird auch die komplette Linie der Luxusfahrzeuge der C-Klasse von GAC Motor gezeigt, einschließlich des ersten High-End-Minivans GM8, des luxuriösen siebensitzigen SUV GS8 und der Flaggschiff-Limousine GA8 des Unternehmens. Diese drei Modelle unterstreichen, warum GAC Motor immer wieder als Chinas innovativster Autohersteller Anerkennung fand. Es ist ein wichtiger Meilenstein für GAC Motor, denn das Unternehmen beginnt mit dem Übergang in die neue Ära der von China weltweit angeführten Produkte.

Da GAC Motor führende Qualität, Technologie und Design anbietet, ist das Unternehmen gut auf die Herausforderungen des Eintritts in den reifen US-Markt vorbereitet. Das Unternehmen ist in der China Initial Quality Study (IQS) des asiatisch-pazifischen Raums seit fünf Jahren die am höchsten eingestufte chinesische Marke und beweist die nennenswerten Erfolge chinesischer Marken bei der Qualitätsverbesserung.

"Damit wir unser Ziel erreichen, soll die GAC Motor North America Sales Company noch in diesem Jahr gegründet werden", sagte Yu Jun, President von GAC Motor. "Wir werden, in Vorbereitung auf den Markteintritt in Nordamerika im vierten Quartal 2019, im März dieses Jahres erstmals an der NADA-Jahrestagung in Las Vegas teilnehmen."

Ryan LaFontaine, Chairman der NAIAS 2018, lobte die Elite-Fahrzeuge von GAC Motor, die auf der NAIAS 2018 vorgestellt wurden. "Die Produkte von GAC Motor haben mich mit ihrer bemerkenswerten Qualität und ihrem fortschrittlichen Design tief beeindruckt. Wir sind optimistisch, was das Marktpotenzial von GAC Motor in den USA angeht, und freuen uns darauf, die Fahrzeuge des Unternehmens in Zukunft auf unseren Straßen zu sehen."

"Wir sind über die wachsende Aufmerksamkeit und Unterstützung weltweit stolz", fügte Yu Jun hinzu. "Im Rahmen seiner Bemühungen um den nordamerikanischen Markt ist GAC Motor bereit, seine hochwertigen Produkte zu teilen und mit Ihnen allen zusammenzuarbeiten, um mit der Mobilität ein besseres Leben zu schaffen."

Informationen zu GAC Motor

Die 2008 gegründete Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group, die unter den Fortune Global 500-Unternehmen auf Platz 238 rangiert. Das Unternehmen entwickelt und produziert Fahrzeuge, Motoren, Komponenten und Autozubehör höchster Qualität. GAC Motor erzielte im Jahr 2017 im Jahresvergleich ein Wachstum von 37,2 % und belegt in der China Initial Quality StudySM 2017 (IQS) des asiatisch-pazifischen Raums von J.D. Power nun im fünften Jahr in Folge den ersten Platz unter allen chinesischen Marken. Das Unternehmen hatte 2017 ein Produktions- und Absatzvolumen von 500.000 Fahrzeugen und das Ziel von 1.000.000 Fahrzeugen soll 2020 erreicht werden. Mit einem Vertriebs- und Servicenetz, das in 14 Ländern aufgebaut wurde und von großen, global agierenden Zulieferern unterstützt wird, ist GAC Motor bereit, 2019 auf den US-Markt zu gehen.

Rückfragen & Kontakt:

Sukie Wong

+86-186-8058-2829

GACMotor @ 126.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/630342/Yu_Jun_president_of_GA

C_Motor.jpg