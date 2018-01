Liste Pilz: Strache gefährdet Österreichs Position am Westbalkan

Zadic: Bekenntnis von Kurz zu Integrität Bosnien und Herzegowinas gefordert

Wien (OTS) - „Straches Einmischung in den innenpolitischen Diskurs von Bosnien und Herzegowina ist inakzeptabel. Darüber hinaus gefährdet er die außenpolitische Position Österreichs und die Stabilität am Westbalkan“, kritisiert die außenpolitische Sprecherin der Liste Pilz, Alma Zadic, Straches Aussagen vor drei Monaten in Banja Luka.

„Wieder einmal ist auch Bundeskanzler Kurz gefordert, sich zu diesen Äußerungen seines jetzigen Vizekanzlers zu erklären. Die Integrität Bosnien und Herzegowinas steht außer Frage und die neue Regierung muss sich dazu bekennen“, fordert Zadic.

