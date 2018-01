Neu: Virtual Mobility Lab für Barcelona

Erstes umfassendes, multimodales Modell für die Metropolregion Barcelona

Kooperationsplattform CARNET (Cooperative Automotive Research Network) hat jetzt eine innovative Simulationsumgebung für den Großraum Barcelona implementiert. Das neu eingerichtete virtuelle Mobilitätslabor erfasst das Angebot sämtlicher öffentlicher Verkehrsmittel sowie privater Fahrzeuge, einschließlich der aktualisierten Mobilitätsnachfrage. Die PTV Group liefert die Kerntechnologie für die Verkehrssimulation und -modellierung.

Das Virtual Mobility Lab (VML), ein Strategieprojekt von CARNET, wurde erstmalig auf dem Smart Cities Expo World Congress 2017 vorgestellt. Mit Hilfe des VMLs lassen sich die Auswirkungen der Smart Mobility-Projekte im Großraum Barcelona analysieren und bewerten, einschließlich der Hochrechnung und Übertragung der Ergebnisse vor Realisierung der Pilottests. Das neue Modell unterstützt Entscheider im Hinblick auf passende Mobilitätskonzepte sowie Verkehrsbetreiber und neue Unternehmen, die alternative Mobilitätslösungen anbieten und diese bewerten möchten.

In einem der ersten Tests zeigte sich mittels des Virtual Mobility Labs, dass sich durch den Einsatz von 500 On-Demand-Shuttleservices, die Anzahl der Pkws, die täglich auf den Straßen Barcelonas unterwegs sind, um 2000 Fahrzeuge reduzieren ließe. Dies würde sowohl die Verkehrssituation in der Stadt als auch die Luftqualität erheblich verbessern.

Jaume Barceló, strategischer Berater der PTV Group sowie emeritierter Professor und wissenschaftlicher Leiter der Technischen Universität von Barcelona, gibt Einblick in das innovative Projekt: "Das Virtual Mobility Lab ist ein ehrgeiziges Forschungs- und Kooperationsprojekt, das gemeinsam von der Fakultät für Informatik der Technischen Universität in Katalonien (UPC-Barcelona Tech), Volkswagen Research Group, Seat, PTV und Kineo Mobility Analytics vorangetrieben wird. Wir unterstützen die Initiative mit einem multimodalen PTV Visum-Modell für das Ballungsgebiet um den Stadtkern "Primera Corona Metropolitana de Barcelona".

Zudem wurde das PTV MaaS Modeller-Tool im virtuellen Mobilitätslabor eingesetzt, um die unterschiedlichen Szenarien in der Stadt sowie in ausgewählten Bereichen des ersten Stadtrings abzubilden und aufzuzeigen, wie sich die On-Demand-Mobilitätsdienste voraussichtlich auf die Stadt auswirken werden."

Das Ergebnis: das erste umfassende, multimodale Modell für den Großraum Barcelona, das das Angebot sämtlicher öffentlicher Verkehrsmittel sowie privater Fahrzeuge und die aktualisierte Mobilitätsnachfrage abbildet.

Die Forschungs- und Innovationsplattform CARNET (Cooperative Automotive Research Network) wurde von der Technischen Universität von Katalanien (UPC) sowie Volkswagen Research Group und SEAT initiiert. Im Jahr 2017 eröffnete die PTV Group eine Niederlassung in Spanien und trat dem CARNET-Netzwerk als industrieller Partner bei. CARNET befasst sich insbesondere mit dem Thema Automobiltechnologien und urbane Mobilität der Zukunft. Im Dezember letzten Jahres wurde die Initiative von der katalanischen Stiftung für Forschung und Innovation der katalanischen Regierung mit dem Staatspreis für Public-Private Partnership im Bereich F&E 2017 ausgezeichnet.

CARNET Ziel von CARNET ist es, die Herausforderungen der Mobillität in den Städten zu lösen. Als Knowledge Hub setzt Carnet dabei auf innovative Technologien sowie neue Mobilitätskonzepte und befasst sich mit den Anforderungen, die durch neue urbane Lebensstile in der Zukunft entstehen. Auf dem Weg zu neuen Produktlösungen geht es bei CARNET darum, konventionelle Konzepte hinsichtlich produktbezogener und technischer Entwicklungsmethoden im Automotivesektor in kooperative Ansätze umzuwandeln und dabei Automobilhersteller, Gemeinden und Betreiber an einen Tisch zu holen. CARNETs Gesamtkonzept zum Thema Urbane Mobilität trägt zur Umsetzung der Vision bei, eine "Leuchtturm"-Region für die Entwicklung und Demonstration zukünftiger Mobilitätstechnologien zu werden.

PTV. The Mind of Movement. Die PTV Group betrachtet Verkehr und Logistik als Ganzes, um Mobilität zukunftsfähig zu gestalten. Ausgezeichnet als Weltmarktführer entwickelt das Unternehmen intelligente Softwarelösungen für die Transportlogistik, die Verkehrsplanung und das Verkehrsmanagement. Das hilft Städten, Unternehmen und Personen dabei, Zeit und Kosten zu sparen, Straßen sicherer zu machen und Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

