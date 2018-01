European Company Lawyers Association und dfv Mediengruppe schließen langfristige strategische Allianz

Brüssel/Frankfurt (ots) - Die European Company Lawyers Association (ECLA) und die dfv Mediengruppe sind mit Beginn des neuen Jahres eine langfristige Servicepartnerschaft eingegangen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird die dfv Mediengruppe Medien-, Networking-, Association-, und Lobbyingservices für die ECLA erbringen. Hierfür gründet die dfv Mediengruppe gemeinsam mit Dr. Michael Henning eine neue Servicegesellschaft mit dem Namen ECLA Association Services SPRL mit eigenem Standort in Brüssel.

Die ECLA Association Services SPLR wird für Unternehmensjuristen in ganz Europa Publikationen, Veranstaltungen und Verbands- und Kommunikationsdienstleitungen anbieten und dabei auf die Erfahrungen der dfv Association Services GmbH beim Aufbau des deutschen Bundesverbands der Unternehmensjuristen e.V. (BUJ) zurückgreifen.

Jonathan Marsh, Präsident der European Company Lawyers Association, erklärt: "Die Partnerschaft mit der dfv Mediengruppe ist ein Meilenstein unseres Verbandes und kommt zur richtigen Zeit. Die fortschreitende Europäisierung im Wirtschaftsleben stellt auch die Rechtsabteilungen vermehrt vor grenzüberschreitende und regulatorische Herausforderungen. Diese innovative Partnerschaft wird es der ECLA ermöglichen, den Bedürfnissen der europäischen Unternehmensjuristen nach einer starken Stimme und einem effektiven Netzwerk besser gerecht zu werden."

Dr. Michael Henning, Geschäftsführender Gesellschafter der ECLA Association Services SPLR bestätigt: "Wir werden die Erfolge, mit der professionellen Aufstellung eines Verbandes, die wir in den letzten Jahren in Deutschland erreicht haben, nunmehr auf Europa übertragen und den Unternehmensjuristen europaweit ein vitales Netzwerk zum fachlichen Austausch bieten."

Das neue Büro der ECLA Association Services SPRL wird im April 2018 eröffnet und von den Geschäftsführern Marcus M. Schmitt, Dr. Michael Henning und Sönke Reimers geleitet.

Die European Company Lawyers Association wurde 1983 gegründet und ist der Dachverband aus 19 verschiedenen nationalen Vereinigungen von Anwälten, die in Unternehmen und Organisationen beschäftigt sind. Seit mehr als 30 Jahren setzt sich ECLA für den Berufstand der Unternehmensjuristen europaweit ein und repräsentiert mittlerweile mehr als 42.000 Berufsträger.

Die dfv Mediengruppe mit Sitz in Frankfurt am Main gehört zu den größten konzernunabhängigen Fachmedienunternehmen in Deutschland und Europa. Mit ihren Töchtern und Beteiligungen publiziert sie über 100 Fachzeitschriften, die ihre Leser im Beruf und ihrem Geschäft erfolgreicher machen. Viele der Titel sind Marktführer in wichtigen Wirtschaftsbereichen. Das Portfolio wird von über 100 digitalen Angeboten sowie 400 aktuellen Fachbuchtiteln ergänzt. Über 140 kommerzielle Veranstaltungen, wie Kongresse und Messen, bieten neben Informationen auch die Gelegenheit zu intensivem Netzwerken. Die dfv Mediengruppe beschäftigt 990 Mitarbeiter im In- und Ausland und erzielte 2016 einen Umsatz von 146,7 Millionen Euro.

