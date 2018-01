Aviso PK Montag, 22.01. Kaske/Ruck: Mehr unterwegs bei weniger Stau

AK Wien und WK Wien machen Druck für wichtige Verkehrsprojekte in der Ostregion

Wien (OTS) - Wer den Verkehr sinnvoll gestaltet, bekommt Staus und die Luftqualität in und um Wien besser in den Griff und kann zukunftsfähige schnelle Wege zur Arbeit und zurück anbieten. Entscheidende Projekte dazu sind der weitere Ausbau der Öffis in und um Wien. Gerade der Ausbau der Schnellbahn bietet kostengünstig und effizient noch viele Möglichkeiten. Aber auch mehr Bus-Verbindungen in die Betriebsgebiete sowie wichtige Straßenbauprojekte wie der Lobautunnel gehören dazu. Deshalb müssen jetzt entscheidende Weichen für die nächsten Jahre gestellt werden, fordern die Präsidenten der Wirtschaftskammer Wien, Walter Ruck und der Arbeiterkammer Wien, Rudi Kaske. Sie stellen ihre Pläne für die Weiterentwicklung des Verkehrs in und um Wien vor.

Pressekonferenz von WK Wien und AK Wien

mit

Walter Ruck, Präsident der WK Wien

Rudi Kaske, Präsident der AK Wien

22. Jänner 2018

10.00 Uhr

AK Wien

6. Stock, Sitzungssaal 2

1040, Prinz Eugen Straße 20-22

