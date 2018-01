Kunst zum Mitnehmen: Wiener Städtische Versicherungsverein verwandelt Ringturmverhüllung in modische Shopper

Der Wiener Städtische Versicherungsverein verwandelt die Ringturmverhüllung 2017 in 350 kreative Taschenunikate, zehn davon gibt es auf Facebook zu gewinnen.

Wien (OTS) - Das 4.000 Quadratmeter große Kunstwerk des serbischen Künstlers Mihael Milunović, das über die Sommermonate 2017 die Außenfassade des Ringturms zierte, gibt es jetzt „to go“ – in Form von Taschen in limitierter Auflage. 350 Stück wurden in Handarbeit in Wien von Mitarbeitern des sozialintegrativen Betriebs und Wiener Labels „gabarage upcycling design“ hergestellt. „Die Idee, aus der Ringturmverhüllung 2017 Taschen entwerfen zu lassen, ist nachhaltig, sozial und umweltfreundlich. So halten wir auch im Rahmen unserer zahlreichen Kunst- und Kulturprojekte unseren ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich“, freut sich Dr. Günter Geyer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins.

Sonderedition „Verhüllungstaschen“

Die 42 x 43 x 6 cm großen Shopper verfügen über zwei Tragegriffe und ein originelles Branding. Auf der Tascheninnenseite findet man Informationen zum Kunstwerk sowie zum Belgrader Künstler. Ein dekorativer Anhänger, der das Gesamtkunstwerk aus der Perspektive des gegenüberliegenden Donaukanalufers zeigt und an einer silberfarbenen Kugelkette baumelt, rundet das mondäne Design der Tasche ab. Genäht wurden die auffälligen Shopper von chronisch Suchtkranken unter fachlicher Anleitung. „gabarage upcycling desing“ hat sich auf das re-designen von unterschiedlichsten Materialen spezialisiert und beschäftigt chronisch suchtkranke Personen, die auf den (Wieder-) Einstieg in den Arbeitsmarkt vorbereitet werden sollen.

Online-Gewinnspiel auf Facebook

Insgesamt zehn Stück der heiß begehrten „Verhüllungstaschen“ verlost der Wiener Städtische Versicherungsverein auf Facebook (www.facebook.com/wienerstaedtische/). Die Verlosung findet von 19. Jänner 2018 bis 24. Jänner 2018 statt.

