NÖ Familienskitag am 21. Jänner mit buntem Programm am Hochkar

Schwarz/Bohuslav: Skivergnügen zum halben Preis in vielen Skigebieten

St. Pölten (OTS/NLK) - Der NÖ Familienskitag am kommenden Sonntag, 21. Jänner, ist ein Pflichttermin für alle Ski-Asse und solche, die es noch werden wollen. Das Skivergnügen für die ganze Familie findet auf Initiative von Familien-Landesrätin Barbara Schwarz und Sport-Landesrätin Petra Bohuslav statt. Die NÖ Familienland GmbH sorgt am Hochkar für ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm. Schwarz und Bohuslav ist der NÖ Familienskitag ein wichtiges Anliegen: „Am NÖ Familienskitag können Familien zu einem günstigen Preis einen tollen gemeinsamen Skitag erleben. Sport schweißt die unterschiedlichen Generationen zusammen. Wir finden es wichtig, Familien diese Möglichkeit zu geben, gemeinsam etwas Spannendes zu unternehmen.“

Am Hochkar erwartet die Wintersportbegeisterten ein buntes Programm vom Familienskirennen bis zu kreativen Spiel- und Bewegungsstationen. Darüber hinaus zahlen Pistenfans mit dem NÖ Familienpass am 21. Jänner in folgenden Skigebieten nur den halben Preis auf Tageskarten:

Hochkar, Annaberg, Lackenhof am Ötscher, Mitterbach, Mariazeller Bürgeralpe, Mönichkirchen-Mariensee, Wunderwiese Puchberg am Schneeberg und St. Corona am Wechsel.

Von 9 bis 12 Uhr können sich die Familien am Stand der NÖ Familienland GmbH für das Skirennen anmelden und erhalten ihre Startnummern, ab 11.30 Uhr beginnt der Wettkampf auf der Piste, und um 14 Uhr prämiert Landesrätin Schwarz die Siegerinnen und Sieger des Familienskirennens. Außerdem werden Kinderschminken, kostenloser Punsch und Kinderpunsch geboten. In Kooperation mit der SNOW FUN Academy können sich fortgeschrittene Skifahrerinnen und Skifahrer im Rahmen von „RACE & FUN“ an actionreichen Aktivitäten wie Bagjump versuchen.

Am 24. Februar findet ein weiterer Familienskitag mit Rahmenprogramm im Naturschneeparadies Unterberg statt. An diesem zweiten Termin gilt die Halbpreis-Aktion in folgenden Skigebieten: Simas-Lifte Aspangberg-St. Peter, Arabichl-Schilift Kirchberg am Wechsel, Furtnerlifte Rohr im Gebirge, Naturschneeparadies Unterberg, Schilifte Feistritzsattel Trattenbach, Königsberg/Hollenstein an der Ybbs, Maiszinkenlift/Lunz am See, Turmkogellifte Puchenstuben, Hochbärneck/St. Anton an der Jeßnitz, Schilifte Kalte Kuchl/Rohr im Gebirge, Riesenlehen-Lift/St. Georgen am Reith, Arralifte Harmanschlag, Aichelberglifte Karlstift, Jauerling Maria Laach, Schidorf Kirchbach/Rappottenstein, Skilift Seiser Mönichkirchen, Skilift Bonka Oberkirchbach und Happylift Semmering.

Nähere Informationen: Büro LR Schwarz, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at; Büro LR Bohuslav, Christoph Fuchs, Telefon 02742/9005-12322, E-Mail c.fuchs @ noel.gv.at, NÖ Familienland GmbH, Veronika Berger, Bakk. Phil., Telefon 02742/9005-13513, E-Mail veronika.berger @ noel.gv.at, www.noe-familienland.at.

