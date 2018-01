Matthias Rottmann ist neuer Business Development Manager bei der artegic AG

Bonn (ots) - In seiner Position als Business Development Manager berät und entwickelt Matthias Rottmann [30] Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mithilfe der DPCA® METHODE. Im Fokus steht dabei die maßgeschneiderte Realisierung von kundenzentriertem, digitalem Dialogmarketing. Basierend auf modulare Best-Practice Lösungen von artegic werden dabei operative Aufwände gesenkt und Kunden enabled in der Umsetzung von erfolgreicher Realtime Marketing Automation.

Vor seiner Tätigkeit bei der artegic AG, war Rottmann als Consultant im Bereich Enterprise- und Mobile-Solutions tätig. Als zertifizierter Projektmanager und Business Consultant, unterstützte er digitale Kommunikationskampagnen im Enterprise-Segment. Matthias Rottmann studierte an den Universitäten Münster, Istanbul und Aachen und hält einen Master of Science in BWL mit Schwerpunkt Innovationsmanagement und Marketing.

Die artegic AG sucht weiterhin tatkräftige Verstärkung auf den Positionen IT-Projektmanager (w/m) und Junior-Projektmanager (w/m) unter: https://www.artegic.com/de/jobs/

