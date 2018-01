Trauner Druck mit “Golden Pixel Award” ausgezeichnet

Preis der österreichischen Druck- und Medienindustrie für fortschrittliche und innovative Projekte / Hochkarätige Jury bewertete rund 200 eingereichte Werke

Wien/Linz (OTS) - Großartiger Erfolg für das oberösterreichische Unternehmen Trauner Druck: Mit dem “Golden Pixel Award” hat die Linzer Druckerei einen der renommiertesten Preise der österreichischen Druck- und Medienindustrie gewonnen. Die hochkarätige Jury zeigte sich von dem Bildband “Druckveredeln mit Charakter” überzeugt. Der Golden Pixel Award ist die wichtigste österreichische Auszeichnung für fortschrittliche und innovative Druckprojekte, an die 200 Projekte wurden im heurigen Jahr eingereicht.



Die Prämierung fand im Wiener Haus der Industrie statt, rund 250 Gäste waren zur festlichen Gala geladen. Der Golden Pixel Award zeichnet das Zusammenspiel verschiedener Faktoren wie Idee, Qualität, Produkt oder Nachhaltigkeit aus. Trauner Druck gewann den Preis nicht nur in der Kategorie “Printer‘s Best - Eigenproduktionen Druckereien”, auch der Gesamtsieg ging an das Linzer Unternehmen, das sich somit über den Gewinn der “Golden Pixel Trophy” freuen kann >>



