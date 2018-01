Die Streif wird pink mit BWT Magnesium Mineralized Water

Europas führendes Wassertechnologieunternehmen setzt auf den Höhepunkt im Skizirkus. Zahlreiche Athleten kommen mit Magnesium mineralisiertem Wasser von BWT besser ins Ziel.

Kitzbühel/Mondsee (OTS/LCG) - Nachdem BWT mit Magnesium Mineralized Water bereits in der Formel 1 für sportliche Bestleistungen sorgt, ist Europas führendes Wassertechnologieunternehmen auch beim legendären Hahnenkamm-Rennen am kommenden Wochenende wieder mit dabei. Erfolgreiche Ski-Stars wie Peter Fill (Italien), Hannes Reichelt und Michael Matt (Österreich) sowie Boštjan Kline (Slowenien) setzen bereits auf die optimale Versorgung mit dem Alleskönner-Mineral Magnesium, das die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit fördert: Sie trinken Magnesium mineralisiertes Wasser von BWT und profitieren von den positiven Effekten des Minerals, das unter anderem die Muskeln mit Energie versorgt und das Herz-Kreislauf-System unterstützt. Über das Trinkwasser aufgenommen, sorgt BWT Magnesium Mineralized Water nicht nur für einen runden und wohltuenden Geschmack des Wassers und ausreichende Flüssigkeitsversorgung, sondern ist auch an rund 300 Stoffwechselprozessen beteiligt, die bei aktiven Sportlern besonders wichtig sind.



"Die richtige Magnesium-Versorgung und sportliche Erfolge gehen Hand in Hand. Mit Magnesium Mineralized Water liefert BWT die perfekte Lösung für Sportler und Hobbyathleten. Das Hahnenkamm-Wochenende in Kitzbühel ist die ideale Veranstaltung, um auch in der kalten Jahreszeit den erfolgreichen Paarlauf von Magnesium und sportlicher Bestleistung zu zeigen" , sagt BWT-Point-of-Use-Vorstand Gerald Steger.

Weltweit sichtbarer BWT-Auftritt in Pink

Neben dem Bottle-Sponsoring für erfolgreiche Athleten und der Unterstützung des 20-köpfigen tschechischen Skispringer-Teams realisiert BWT mit dem Magnesium Mineralized Water beim Hahnenkamm auch einen eindrucksvollen Werbe-Auftritt, der unter anderem Banden-Brandings sowie einen weithin sichtbaren Heißluft-Ballon im Zielbereich umfasst. Die TV-Live-Übertragung wird von rund 500 Millionen Fernseh-Zuschauern auf der ganzen Welt verfolgt und trägt zur globalen Sichtbarkeit der österreichischen Wasser-Marke bei. Auch im beliebten VIP-Bereich des Hahnenkamm-Rennens können sich die Gäste auf wohlschmeckendes Magnesium Mineralized Water von BWT freuen, das an elegant designten Wasserstationen sowie in ansprechenden Karaffen ausgeschenkt wird und die perfekte Begleitung zu kulinarischen Köstlichkeiten oder einem Glas Wein ist.



"Als österreichische Marke sind wir besonders stolz, in Kitzbühel die pinke Flagge zu hissen. Die innovative Filtertechnologie von BWT ist ein rot-weiß-rotes Erfolgsprodukt, das wir hier im internationalen Kontext optimal sichtbar machen können" , so Steger weiter.

Nicht nur für Top-Athleten: BWT Magnesium Mineralizer für zuhause

Magnesium mineralisiertes Wasser von BWT kann man sich immer und überall schmecken lassen. Der formschöne BWT Penguin Magnesium Mineralizer ist die praktische Lösung, um im Haushalt, beim Sport oder im Büro mit jedem Schluck Wasser auch das Mineral Magnesium zu konsumieren und dem Körper damit Gutes zu tun. Dabei wird auch noch die Umwelt geschont: Mit einer Filterkartusche können rund 120 herkömmliche PET-Flaschen eingespart werden. Den formschönen BWT Penguin 2,7 Liter Tischwasserfilter gibt es aktuell inklusive einer eleganten Glasflasche, um auch unterwegs nicht auf das wohlschmeckende Wasser verzichten zu müssen, um nur 24,99 Euro im Online-Store auf http://www.bwt-filter.com.

