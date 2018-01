Beginn einer neuen Ära: THOMAS SABO feiert Generation Charm Club Event

Das internationale Schmuck- und Uhrenunternehmen THOMAS SABO hat am heutigen Mittwoch mit dem exklusiven Event zum Launch der Generation Charm Club Kollektion im China Club Berlin die Neuerfindung der Charm-Welt zelebriert.

Über 350 Freunde und Partner der Marke sowie internationale Pressevertreter aus 10 Ländern zeigten sich begeistert von dem neuen Auftritt und Design der Charms. Prominente und Blogger wie Nikeata Thompson, Nazan Eckes, Ann-Kathrin Brömmel, Nadine Menz, Rabea Schif, Anna Hiltrop, Clea-Lacy und Sebastian Pannek oder Maren und Tobias Wolf, Jan Paaul und Nixxon oder die Bandmitglieder von Culcha Candela entdeckten gemeinsam mit THOMAS SABO Creative Director Susanne Kölbli die neuen Frühjahr/Sommer-Looks und feierten ausgelassen zu Loungemusik von DJane IAMKIMKONG.

Moderatorin Nazan Eckes ist besonders von den neuen Styling-Möglichkeiten angetan: "Die Layering-Looks mit den neuen Charms treffen absolut den Zeitgeist! Für mich hält Generation Charm Club damit wie keine andere Kollektion besondere Momente fest und feiert das Leben."

Auch Star-Choreografin und THOMAS SABO Fan Nikeata Thompson gefällt die neue Kampagne: "Generation Charm Club steht dafür, Schmuck völlig individuell zu kombinieren. Ganz nach dem Motto: Sei stolz, zeige, wer du bist und was du willst!"

Susanne Kölbli, Creative Director bei THOMAS SABO, fasst zusammen:

"Mit den neuen Designs laden wir Schmuckliebhaber - ob jung oder erwachsen - ein, sich über Grenzen hinwegzusetzen und Charm-Looks neu zu erfinden. Create your own Generation!"

Die Generation Charm Club Frühjahr/Sommer-Kollektion 2018 glänzt mit rund 260 neu entworfenen, hochwertigen Charm-Designs aus 925er Sterlingsilber, teils verziert mit 750er Gelbgold-Vergoldung und edlen Naturmaterialien. Vintage-Stilistik, extragroße Charms, Single-Ohrringe sowie unterschiedliche Träger wie Ketten, Armbänder und Creolen vermitteln ein überraschendes neues Tragegefühl.

Erhältlich sind die Generation Charm Club Designs ab dem 16. Februar 2018 in allen THOMAS SABO Shops und Shop-in-Shops, im Online-Shop unter www.thomassabo.com sowie bei ausgewählten Partnern.

THOMAS SABO ist international eines der führenden Unternehmen im Bereich Schmuck und Uhren, das Lifestyle-Produkte für Frauen und Männer designt und vertreibt. Das 1984 von Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist mit rund 300 eigenen Shops auf fünf Kontinenten vertreten und zählt rund 1.860 Angestellte. Am Heimatstandort beschäftigt THOMAS SABO annähernd 490 Mitarbeiter. THOMAS SABO kooperiert zudem weltweit mit rund 2.800 Handelspartnern sowie den führenden Fluggesellschaften und Kreuzfahrtanbietern.

