Carl Data gibt Rücknahme der Aussage über den prognostizierten Bruttoumsatz für Kryptowährungsprojekt bekannt

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - - Alle genannten $ sind CAD$

CSE:CRL FSE:7C5 OTC:CDTAF

Auf Antrag der IIROC (Investment Industry Regulatory Organization of Canada) gibt die Carl Data Solutions Inc. (CSE:CRL, FSE:7C5, OTC:CDTAF) ("Carl Data" oder das "Unternehmen") eine Rücknahme ihrer Schätzung von 250.000 $ Bruttoeinnahmen pro Jahr aus ihrem Kryptowährungs-Anlagenprojekt mit Connected Fintech heraus.

Leser sollten sich aufgrund des historischen Preises und der Volatilität des Preises von Kryptowährungs-Münzen nicht auf diese Offenlegung verlassen. Es gibt keine Garantien dafür, dass der Preis dieser Münzen auf dem derzeitigen Niveau bleiben wird, und keine Zusicherungen, dass das Mining gewinnbringend abgewickelt werden kann. Die Rentabilität des Mining von Kryptowährungen wird ebenfalls wesentlich durch Erhöhungen bei den Hashrates beeinflusst.

Im Namen des Vorstands:

Greg Johnston Präsident, CEO, Direktor Carl Data Solutions Inc.

