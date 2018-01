Katzian unterstützt ambitionierte Energie- und Klimaziele des Europäischen Parlaments

SPÖ-Energiesprecher sieht klares Signal aus Brüssel für mehr nationale Bemühungen zur Steigerung der Energieeffizienz

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Energiesprecher Wolfgang Katzian begrüßt es, dass das Europäische Parlament sich beim Thema Energieeffizient nicht mit dem Vorschlag der Kommission zufriedengibt. Er betont, "die Energieeffizienz ist unsere größte und wichtigste Ressource gegen den Klimawandel und für Versorgungssicherheit". Energieeffizienz müsse daher in der Klima- und Energiestrategie eine Hauptrolle spielen, sagt Katzian. Die Haltung des Europäischen Parlaments sieht er als klares Signal für mehr nationale Bemühungen zur Steigerung der Energieeffizienz. Zugleich drängt Katzian darauf, dass Umweltministerin Köstinger rasch die überfällige Strategie vorlegt. ****

Angekündigt war die Strategie für die Regierungsklausur Anfang Jänner. Das Ergebnis ist freilich "sehr enttäuschend, nämlich nur die Ankündigung, dass man vorhat, das Thema 'voranzutreiben'", so Katzian.

Der SPÖ-Energiesprecher verweist darauf, dass man sehr schnell die Energieeffizienz in Österreich vorantreiben kann, indem man das Energieeffizienzgesetz novelliert. Katzian hat dazu eine Novelle vorgelegt, die sicherstellt, dass die Effizienzziele auf dem Papier auch tatsächlich zu Einsparungen in der Realität führen. Der Gesetzesvorschlag ist bereits in Verhandlung im Parlament, Anfang Dezember wurde er in erster Lesung diskutiert.

Kein Verständnis hat Katzian für die Wirtschaftskammer, die bei der Energieeffizienz auf der Bremse steht. "Die WKÖ verschließt sich gegenüber den enormen Chancen für mehr Wachstum und Beschäftigung, die in Umwelt- und Energietechnologien liegen", so der Abgeordnete. „Zudem sei gerade die Steigerung der Energieeffizienz ein wichtiger Hebel für leistbare und wettbewerbsfähige Energiepreise.“ (Schluss) up/wf



