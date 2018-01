Der Wiener Kaffeesiederball debütiert mit Internet Live-Übertragung der Eröffnung

Als erster Traditionsball überträgt der Wiener Kaffeesiederball morgen, ab 20.45 Uhr - in Kooperation mit Julius Meinl Kaffee - die Höhepunkte der glanzvollen Ballnacht via Facebook live

Wien (OTS/LCG) - Morgen, Donnerstag, findet der beliebte Wiener Kaffeesiederball bereits zum 61. Mal in der Hofburg Vienna statt. Erstmals erfolgt eine Live-Übertragung der Ball-Eröffnung auf Facebook. Es ist eine absolute Premiere. Der Wiener Kaffeesiederball ist damit der erste der großen Bälle, der live eine Eröffnung überträgt. Ab 20.45 Uhr läuft die Übertragung auf der Facebook-Seite http://www.facebook.com/juliusmeinlaustria des Wiener Traditionsrösters Julius Meinl, der den Wiener Kaffeesiedern seit vielen Jahrzehnten verbunden ist. Moderatorin Eva Pöcksteiner berichtet bereits vor der offiziellen Eröffnung vom VIP-Empfang des Klubs der Wiener Kaffeehausbesitzer und meldet sich mit den ersten Interviews der schwungvollen Ballnacht. Unter anderem wird der "Strictly Ballroom" vorgestellt, bei dem am Ballabend von der ersten bis zur letzten Stunde durchgetanzt werden kann. Die Eröffnung mit den Bühnenstars Rebecca Nelsen, Rebecca Horner und Eric Stokloßa startet pünktlich ab 21:00 Uhr. Pöcksteiner wird vor der Kamera in einer goldenen Robe von Designer Maurizio Giambra glänzen.



Alle Infos zur LIVE-Übertragung erhalten Sie auf den Facebook Seiten http://www.facebook.com/kaffeesiederball sowie auf http://www.facebook.com/juliusmeinlaustria.



Weitere Informationen zum 61. Wiener Kaffeesiederball auf http://www.kaffeesiederball.at.

+++ BILDMATERIAL +++ Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Bildmaterial jetzt downloaden.

Rückfragen & Kontakt:

leisure communications

Alexander Khaelss-Khaelssberg

Tel.: +43 664 8563001

akhaelss @ leisure.at

https://twitter.com/akhaelss

https://www.leisure.at/presse