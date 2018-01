Bundespräsident a.D. Joachim Gauck besuchte Ban Ki-moon Centre for Global Citizens

Heinz Fischer begrüßte den ehemaligen deutschen Bundespräsidenten, Joachim Gauck, im Ban Ki-moon Centre for Global Citizens

Wien (OTS) - Der frühere deutsche Bundespräsident, Joachim Gauck, hat gestern in Wien den ehemaligen österreichischen Bundespräsident, Dr. Heinz Fischer, einen Besuch im Ban Ki-moon Centre for Global Citizens abgestattet. Gauck hatte am Montag an der Universität Wien einen vielbeachteten Vortrag zum Thema Demokratie gehalten, welcher von Dr. Heinz Fischer eingeleitet wurde.

Bei seinem Besuch im Ban Ki-moon Centre for Global Citizens brachte Bundespräsident a.D. Gauck seine Zustimmung zu den Zielen des Zentrums zum Ausdruck und beglückwünschte Ban Ki-moon und Heinz Fischer zu dieser Initiative in der internationalen Konferenzstadt Wien.

