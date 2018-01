Save the date: Einladung zum Symposium "Erdbeben goes Public!"

am Montag, den 19. Februar 2018, um 16.00 im Vortragssaal des NHM Wien

Wien (OTS) - Erdbeben gehören zu den eindrucksvollsten und meist gefürchteten geogenen Naturphänomenen. Im menschlichen Bezugssystem stehen sie für verheerende Zerstörungen. Im geologischen Kontext sind Erdbeben Ausdruck eines dynamischen Planeten, dessen Plattentektonik Leben überhaupt erst ermöglichte.

Die neue interaktive Animation „Shaking Earth“ vermittelt ab 20. Februar 2018 im Naturhistorischen Museum Wien leicht verständlich und dabei seismologisch korrekt die weltweite, regionale und lokale Erdbebentätigkeit auf verschiedenen Zeitskalen - ein Projekt der ÖAW in Zusammenarbeit mit NHM Wien, TU Wien und ZAMG.

Gemeinsam mit der Kommission für Geowissenschaften der Österreichischen Akademie der Wissenschaften lädt das NHM Wien zu einem Symposium zu diesem hochaktuellen Thema ein. In kurzen Vorträgen geben prominente ErdbebenforscherInnen und GeologInnen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, der TU Wien und der Universität Wien Einblicke in die Mechanismen von Erdbeben, zeigen Gefahren für Österreich auf und führen Beispiele an, wie die Erdbebenforschung durch Citizen Science Projekte profitieren kann. Weitere Beiträge thematisieren die Rezeption von Erdbeben durch Bevölkerung und Gelehrte in historischer Zeit und enttarnen das Wiener Becken als unterschätzten Gefahrenherd.

Ab Februar 2018 lassen sich am NHM Wien mittels Touchscreen im Minutentakt aktualisierte Echtzeitdaten des International Monitoring Systems abrufen. Zusätzlich können Rückblicke auf die Bebentätigkeit der vergangenen Woche, des vergangenes Monats und des vergangenen Jahres angewählt werden. Neben einer globalen Darstellung ist eine Auswahl bedeutender historischer Beben darstellbar.

Das Projekt „Shaking Earth“ wurde durch die Österreichische Akademie der Wissenschaften aus Mitteln der Dr. Emil Suess-Erbschaft gefördert.

Programm:

16.00 Uhr: Begrüßung | Univ.-Prof. Dr. Christian Köberl, Generaldirektor des Naturhistorischen Museums Wien, Obmann der Kommission für Geowissenschaften der ÖAW

16.10 Uhr: Projekteinführung | Univ.-Prof. Dr. Ewald Brückl, TU Wien, Department für Geodäsie und Geoinformation

16.30 Uhr: Erdbebenerfassung und Gefahr in Österreich | Univ.-Doz. Dr. Wolfgang Lenhardt, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Abteilung Geophysik

17.00 Uhr: „Die khirchen dermassen zerschmetert und zerlittert, das man nit darein darf“

Historische Erdbebenforschung in Österreich | Dr. Christa Hammerl, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Abteilung Geophysik

17.30 Uhr: Die Geologie der stärksten österreichischen Erdbeben: von ruckelnden Brüchen und fallenden Bergen | Dr. Kurt Decker, Universität Wien, Department für Geodynamik und Sedimentologie

18.00 Uhr: Shaking Earth – eine Visualisierung | Günther Weinlinger, 7reasons

Mit der Bitte um Anmeldung unter: erdbeben@nhm-wien.ac.at

Pressematerial zum Download: www.nhm-wien.ac.at/Presse

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Irina Kubadinow

Leitung Kommunikation & Medien,

Pressesprecherin

Tel.: ++ 43 (1) 521 77 DW 410

Mobil: 0664 415 28 55

irina.kubadinow @ nhm-wien.ac.at



Mag. Verena Randolf

Kommunikation & Medien

Pressereferentin

Tel.: ++ 43 (1) 521 77 DW 411

Mobil: 0664 6216140

verena.randolf @ nhm-wien.ac.at