ORF SPORT + mit Mannschaftsführersitzung bei den Hahnenkammrennen 2018

Auch am 18. Jänner: Biathlon-Weltcup in Antholz und Handball-EM Kroatien 2018

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 18. Jänner 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Biathlon-Weltcup in Antholz (Frauen Sprint) um 14.10 Uhr, von der Mannschaftsführersitzung bei den Hahnenkammrennen 2018 um 17.00 Uhr und vom Handball-EM-Spiel Kroatien – Weißrussland um 20.15 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 15.35 Uhr, das „Sport-Bild“ um 16.30 Uhr, die Höhepunkte von der Herren-Abfahrt in Wengen um 18.00 Uhr, vom Volvo Ocean Race 2017 um 19.00 Uhr und vom Herren-Abfahrtstraining in Kitzbühel um 22.15 Uhr, das FIS Alpine Ski World Cup Magazine 2017/18 (Flachau, Bad Kleinkirchheim, Wengen) um 19.30 Uhr und die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Antholz in Italien ist die letzte Weltcup-Station der Biathletinnen und Biathleten vor den Olympischen Spielen. Nach den Sprintbewerben der Damen und Herren am 18. und 19. Jänner folgen am 20. Jänner die Verfolgungs-Bewerbe und am 21. Jänner die Massenstart-Wettkämpfe. Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Christoph Sumann.

Die 78. Hahnenkammrennen von 14. bis 21. Jänner starten am Freitag mit dem Super-G. Die Abfahrt auf der Streif steht am Samstag auf dem Programm, mit dem Slalom wird das Renn-Wochenende am Sonntag abgeschlossen. ORF SPORT + überträgt die Mannschaftsführersitzung am 18. Jänner live aus Kitzbühel. Reporter ist Andreas Felber.

ORF SPORT + hat die Handball-Europameisterschaft von 12. bis 28. Jänner live im Programm. Am 18. Jänner zeigt ORF SPORT + die Begegnung Kroatien – Weißrussland live. Kommentator ist Johannes Hahn, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Konrad Wilczynski.

Details unter http://presse.ORF.at.

(Stand vom 17. Jänner, kurzfristige Programmänderungen möglich)

