Versuchter Raub an Pensionistenpaar: Hinweise der LPD Wien

Wien (OTS) - Am 14.01.2018 kam es gegen 20:15 Uhr in der Gußriegelstraße (10. Bezirk) zu einem versuchten Raub an einem Pensionistenpaar in deren Wohnung. Laut Aussagen der Opfer hatte zunächst eine junge Frau an der Wohnungstüre angeläutet. Als das männliche Opfer (81) der Frau die Tür öffnete, stürmten zwei männliche Täter, die zuvor durch den Türspion nicht zu sehen waren, in die Wohnung und attackierten den 81-Jährigen mit Schlägen. In diesem Moment kam die Gattin (74) aus einem Nebenzimmer und schrie lauthals um Hilfe, worauf die Täter von dem 81-Jährige abließen und ohne etwas zu rauben die Flucht ergriffen. Das unmittelbare Opfer wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Identität der Täterin und der beiden Täter sind derzeit unbekannt, das Landeskriminalamt Wien ermittelt.

Hinweise Kriminalprävention:

1.) Lassen Sie niemals fremde Personen in ihre Wohnung oder ihr Haus. Gas-, Strom, Heizungsableser werden rechtzeitig schriftlich angekündigt.

2.) Legen Sie immer eine Sperrkette vor, falls Sie dennoch Fremden die Tür öffnen.

3.) Lassen Sie sich immer einen Dienstausweis zeigen, auch von Beamtinnen und Beamten in Uniform.

4.) Blicken Sie zuerst durch den Türspion und entscheiden Sie erst dann, ob Sie die Tür öffnen.

5.) Betätigen Sie nicht den Türöffner, ohne sich vorher zu überzeugen, wer Einlass begehrt.

6.) Nachbarschaftshilfe und das Wissen um das Recht der Selbsthilfe können Straftaten verhindern.

7.) Ein entschiedenes Nein, ein energisches Wegweisen einer ungebetenen Besucherin oder Besuchers oder ein lauter Hilfeschrei können ebenfalls eine Straftat verhindern.

8.) Nehmen Sie nur Lieferungen an, von denen Sie wissen, dass sie von einem Familienmitglied bestellt worden sind oder zu deren Annahme Sie eventuell von einem Nachbarn ausdrücklich aufgefordert wurden.

