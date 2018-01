Balluun verstärkt Präsenz in Grossbritannien

David Schindler zum Marktverantwortlichen UK ernannt (DOKUMENT)

Zürich (ots) -

- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format unter http://www.presseportal.ch/de/pm/115074/100811275 heruntergeladen werden -

Balluun, ein führender Anbieter von B2B-Social-Commerce-Marktplätzen, hat sich im Zuge der Umsetzung der Wachstumsstrategie in Großbritannien mit der Ernennung von David Schindler zum Marktverantwortlichen für die Region UK verstärkt.

David Schindler begann seine Karriere bei Reed Business Publishing und war bei Reed Exhibitions während 14 Jahren verantwortlich für die Region UK. Nach der Lancierung einer eigenen B2B-Messe war er als Berater bei verschiedenen Lancierungen, Konferenzen, Awards und Ausstellungen in der Immobilien-, Gesundheits- und Solarbranche tätig.

Großbritannien bietet mit Hunderten von B2B- und Verbrauchermessen, die Käufern und Verkäufern mit der Balluun-Technologie rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr eine effizient Online-B2B-Handelsplattform anbieten, attraktive Wachstumschancen für Balluun.

Balluun CEO Roland Kümin erklärte: «Heute ist die einzigartige und benutzerfreundliche SaaS-Plattform von Balluun ausgereift. Unsere digitalen Plattformen ergänzen Messen ideal und unterstützen Unternehmen oder Personen dabei, in einem qualifizierten und spezifischen Umfeld sowie in Verbindung mit hochentwickelter Analytik erfolgreich Geschäfte abzuwickeln.» David Schindler ergänzte:

«Balluun arbeitet bereits erfolgreich mit UBM zusammen, einem an der London Stock Exchange gelisteten, globalen Veranstalter von B2B-Anlässen, zum Beispiel bei den etablierten Plattformen www.livelovespa.com und www.shoptoys365.com. Und künftig werden wir auch die Zusammenarbeit mit führenden Messeveranstaltern und Fachverbänden vertiefen.»

Balluun - Powering the Future of Business Networks / Balluun verändert den internationalen B2B-Markt mit ihren industriespezifischen Social-Networking-Plattformen, auf denen Grosshändler und Detailhändler, Exporteure und Importeure sowie Produzenten und Einkäufer aktuelle Informationen und Angebote untereinander austauschen und sich vernetzen und direkt kontaktieren können. Damit fördert und gewährleistet Balluun jederzeit rund um den Globus einen effizienten und effektiven B2B-Handel. Mit über 40'000 Mitgliedsunternehmen auf verschiedenen Marktplätzen bietet die Balluun365-Plattform mit ihrer etablierten SaaS-Technologie eine offene und skalierbare Cloud-to-Mobile-Architektur. Das Balluun-Abonnementssystem ist auf strategische Partnerschaften ausgelegt und unterstützt mit den effizienten, gut frequentierten, industriespezifischen Marktplätzen ein kostengünstiges Marketing.

Rückfragen & Kontakt:

David Schindler

UK Director

T +44 7815 888800

davids @ balluun.com

www.balluun.com