Gallup International: Wien wird Welt - Zentrale

Seit 1. Jänner 2018 wird Gallup International von Wien aus geführt - 60 unabhängige Institute in 76 Ländern - Michael Nitsche zum Executive Vice President bestellt

Diese Meldung wurde korrigiert Neufassung in Meldung OTS_20180117_OTS0104

Wien (OTS) - Die Gallup International Association hat ihr Headquarter von Zürich nach Wien verlegt und wird in Zukunft aus Österreich geleitet.

Gallup International Association ist die führende internationale Organisation für Meinungsforschung mit eigenständigen Markt- und Meinungsforschungsinstituten in 76 Ländern und deckt mit ihren Instituten 95% der Märkte der Welt ab.

Michael Nitsche, der im Jahr 2014 die Mehrheitsanteile des Österreichischen Gallup Institutes erworben hatte, übernimmt mit 2018 auch die operative Leitung der Gallup International Association Inc. und der dazugehörigen Management Holding.

Die Gallup International Association wurde vom Begründer der modernen Markt- und Meinungsforschung George Gallup im Jahr 1947 gegründet. Er sah sie als Instrument zur Umsetzung der Prinzipien der Demokratie. George Gallup hatte ein besonderes Verhältnis zu Österreich: Er beriet hier nach dem Zweiten Weltkrieg die US Besatzungsmacht bei der Erhebung der Einstellung der Bevölkerung zu Nationalsozialismus, dem Marshall Plan und anderen Themen der Zeit und initiierte 1949 die Gründung des unabhängigen Österreichische Gallup Instituts. Seine wissenschaftlich fundierte Methode der repräsentativen Markt - und Meinungsforschung gilt seither weltweit als Leitmaßstab der Branche.

Disclaimer: Gallup International Association, registriert in Zürich/ Schweiz mit dem Headquarter in Wien oder deren Mitglieder, wie das Österreichische Gallup Institut, stehen in keiner Beziehung zur Gallup Inc. in Washington D.C./USA, welche auch kein Mitglied der Gallup International Association mehr ist. Gallup International Association zeichnet daher nur für die eigenen Gallup International Meinungsumfragen verantwortlich und legt Wert darauf, dass diese Umfragen klar mit dem vollen Namen des Absenders "Gallup International" (und nicht: "Gallup" oder "Gallup Umfrage") zitiert und veröffentlicht werden. Weitere Details dazu entnehmen Sie bitte unserer Website: www.Gallup-international.com

Rückfragen & Kontakt:

Michael Nitsche,

Executive Vice President

Gallup International

Lobkowitzplatz 1, 1010 Wien,

Tel. 01 470 47 24

M: 0664 1230060

m.nitsche @ gallup.at