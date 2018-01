FPÖ-Gudenus zu Kern: Auch durch Wiederholungen werden Unwahrheiten nicht wahrer

Bundesregierung setzt in vier Wochen mehr positive Maßnahmen für die Arbeitnehmer als die SPÖ in den letzten zwölf Jahren

Wien (OTS) - „Auch durch die ständigen Wiederholungen werden die Unwahrheiten von SPÖ-Klubobmann Kern nicht wahrer. Es ist zwar verständlich, dass die SPÖ jetzt neidisch auf die von der Bundesregierung umgesetzten Maßnahmen für die Österreicherinnen und Österreicher blickt und daher versucht, diese madig zu machen. Ich appelliere aber dennoch einmal mehr an die SPÖ und ihren Vorsitzenden, aus dem beleidigten Schmollwinkel zu kommen und zu einer seriösen Oppositionspolitik zu finden“, so der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann NAbg. Mag. Johann Gudenus in einer Replik auf die heutige Pressekonferenz Kerns.

Gudenus verweist auf die bereits in kurzer Zeit erreichten Erfolge der Bundesregierung. „Diese Regierung ist erst vier Wochen im Amt und hat unter anderem Entlastungen für unsere Familien in der Höhe von 1,5 Milliarden Euro sowie eine Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge auf den Weg gebracht. Die Österreicher werden dadurch künftig mehr Geld zur Verfügung haben. Damit hat die FPÖ schon jetzt mehr für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erreicht als die SPÖ in den letzten zwölf Jahren als Kanzlerpartei“, betont der Klubobmann.

„Es wird auch die SPÖ nicht weiterbringen, wenn sie immer wieder mittels der Verbreitung von Fakenews die Menschen verunsichert. Die Österreicher erkennen die dahinterstehende Absicht und werden sich weiterhin von der SPÖ abwenden“, so Gudenus, der einmal mehr darauf verweist, dass die Mangelberufsliste noch von SPÖ-Sozialminister Stöger am 15. Dezember 2017 erweitert wurde. „Diese Tatsache sollte sich der SPÖ-Chef endlich in sein Stammbuch schreiben!“

