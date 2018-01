Dreharbeiten ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“: Singles auf Partnersuche können sich noch bewerben

22. Staffel mit zehn neuen Folgen ab Juli auf Sendung

Wien (OTS) - Der nächste Sommer kommt bestimmt – genauso wie eine neue Staffel der beliebten ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“! Für die bereits 22. Saison des Erfolgsformats von Elizabeth T. Spira haben nach der Weihnachtspause wieder die Dreharbeiten begonnen. Ab Juli gehen zehn neue Folgen, in denen die „Königin der einsamen Herzen“ wieder partnersuchende Menschen aus ganz Österreich porträtiert, in ORF 2 an den Start.

Singles, die gerne noch ihr Glück wagen und sich als Kandidatinnen und Kandidaten für die neue Staffel bewerben möchten, melden sich schriftlich unter ORF, Kennwort „Liebesg’schichten“, Würzburggasse 30, 1136 Wien, telefonisch unter (01) 581 09 78 oder per E-Mail an liebesgschichten @ orf.at.

