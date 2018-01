1 Monat im Amt: Ist die Regierung auf dem rechten Weg? Die Debatte dazu heute in Pro und Contra um 22:15 Uhr auf PULS 4

Aufgrund der Absage von ÖVP und FPÖ zur heutigen Klubobleute-Runde auf PULS 4, präsentiert "Pro und Contra" eine neue Runde - heute um 22:15 Uhr.

Wien (OTS) - Ein rot-weiß-roter Schnellzug will diese Regierung sein und hat bereits mit einigen Forderungen und Beschlüssen aufhorchen lassen: Neben sozialpolitischen Maßnahmen wie dem Familienbonus sorgt vor allem die Asylpolitik für Aufregung: FPÖ-Klubobmann Gudenus spricht sich für Asyl-Massenquartiere am Stadtrand aus, FPÖ-Innenminister Herbert Kickl will Asylwerber künftig „konzentriert“ unterbringen und ihnen – zumindest vorübergehend – Bargeld und Handys abnehmen. Die Opposition ortet wahlweise „Hetze“ (SPÖ), zeigt sich „entsetzt“ (NEOS) oder sieht einen „Skandal“ (Liste Pilz). Handelt es sich dabei um gezielte Provokation oder eine Überreaktion der Oppositionsparteien? Wie kommen die Maßnahmen im Bereich Asyl, Soziales und Wirtschaft an? Und wie „handelt“ die Liste-Pilz die gewünschte Rückkehr von Peter Pilz?

Gäste :

Irmgard Griss – Nationalratsabgeordnete, NEOS

Heidi Glück – Kommunikationsberaterin, ehem. Pressesprecherin von ÖVP-Kanzler Wolfgang Schüssel

Sebastian Bohrn-Mena – Bereichssprecher, Liste Pilz

Robert Misik – politischer Schriftsteller, Autor der Kern-Biografie

Rainer Nowak – Chefredakteur, Die Presse





Moderation:

Corinna Milborn



