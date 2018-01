International Creative Media Award: Zwei „Awards of Excellence“ für Styria Content Creation

Wien/Graz (OTS) - Die Styria Content Creation setzt ihre internationale Erfolgsserie fort: Nach Bronze beim Best of Content Marketing und den GALAXY Awards gewinnt die Styria-Tochter gleich zwei Awards of Excellence beim International Creative Media Award (ICMA). Die Veranstalter des weltweiten Wettbewerbs für Corporate-Medien, Bücher, Corporate Design und Zeitschriften zeichneten die Kundenmagazine „active beauty“ (dm drogerie markt) und „COMPETENCE“ (Universität Wien) in den Kategorien „Alternative Storytelling“ bzw. „Front Pages“ aus. Damit setzte sich die Styria Content Creation gegen rund 400 Einreichungen aus 27 Ländern durch.

Auszeichnung für „active beauty“ und „COMPETENCE“

„active beauty“, das zehnmal jährlich erscheinende Kundenmagazin von dm drogerie markt, widmet sich den Themenbereichen der dm-Welt aus Schönheit, Gesundheit, nachhaltigem Lifestyle und gesellschaftliche Verantwortung. Laut CAWI Print 2017 erreicht das Magazin mehr als eine Million Leserinnen und Leser in Österreich. In mutierten Ausgaben erscheint es in weiteren sieben europäischen Ländern (Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn) in einer Gesamtauflage von etwa 2,5 Millionen Exemplaren.

„COMPETENCE“ ist das jährlich erscheinende Magazin für Wissen und Weiterbildung des Postgraduate Center der Universität Wien. Auf 52 Seiten werden auf kurzweilige und einprägsame Weise alle wichtigen Trends rund um die Kernthemen Wissen und Weiterbildung an der Universität Wien präsentiert. So widmete sich etwa die ausgezeichnete Ausgabe aus 2017 anlässlich der 650-Jahr-Feier der Frage, wie Neues entsteht. „COMPETENCE“ richtet sich an alle Personen mit Interesse an einem der über 50 postgradualen Programme in den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen.

Content in der DNA

Julia Wawrik, Head of Sales in der Styria Content Creation, ist stolz auf das Ergebnis: „Marketingverantwortliche und Werbetreibende schätzen unser Feingespür für guten Content. Als Teil der Styria Media Group wissen unsere Experten, wie sie Menschen mit Inhalten überzeugen – analog wie digital. Wir freuen uns, mit dm drogerie markt und dem Postgraduate Center der Universität Wien in diesem Bereich so erfolgreich zusammenzuarbeiten. Internationale Auszeichnungen wie der International Creative Media Award sind das Tüpfelchen auf dem i.“

Über Styria Content Creation:

Styria Content Creation ist ein vielfach ausgezeichneter Magazinverlag und Content-Marketing-Anbieter mit 45 Mitarbeitern in Wien und Graz. Dieser entwickelt Content- und Kommunikationslösungen in digitaler, audiovisueller und gedruckter Form.

„One Moment“ ist die Strategy-Unit der Styria Content Creation. Diese entwickelt Content-Konzepte, die Beziehungen zwischen Menschen und Marken schaffen. Der Name der Unit bezieht sich auf die sogenannten Micro-Moments, also kurze Augenblicke wie etwa in der U-Bahn oder auf der Couch mit gezielten, intentionsgesteuerten Aktionen auf dem Smartphone. Diese summieren sich bereits auf zwei Stunden und acht Minuten pro User pro Tag laut ARD/ZDF-Onlinestudie 2016 und bieten Unternehmen die Möglichkeit, ihre Lösungen genau zum richtigen Zeitpunkt mit dem zielgerichteten Interesse von Usern zu verknüpfen.

