Globales TV-Event "History of Football": HISTORY zeigt im Vorfeld der WM in mehr als 160 Ländern 14 Tage rund um die Uhr eine exklusive Programmierung zum Thema Fußball

- "History of Football - The Greatest Story Ever Played" von Montag, 28. Mai, bis Sonntag, 10. Juni 2018, mit zahlreichen eigenproduzierten Sendungen, darunter auch eine von Emanuel Rotstein exklusiv für den deutschsprachigen Raum produzierte Dokumentation

- Der spanische Rekordtorschütze und WM-Champion David Villa ist das Gesicht des globalen TV-Events von HISTORY

Im Vorfeld der Fußball-WM zeigt HISTORY mit "History of Football -The Greatest Story Ever Played" in mehr als 160 Ländern ein globales TV-Event, das vom 28. Mai bis zum 10. Juni 2018 an 14 Tagen rund um die Uhr exklusive Sendungen zum Thema Fußball umfasst. Die außergewöhnliche Sonderprogrammierung bietet den HISTORY-Zuschauern die Möglichkeit, sich auf das Fußballereignis des Jahres einzustimmen. Der spanische Fußball-Weltmeister David Villa ist Gesicht und Schirmherr des TV-Events von HISTORY.

"History of Football" wird weltweit in mehr als 160 Ländern ausgestrahlt, neben Deutschland auch in Brasilien, Dänemark, Finnland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Portugal, Russland, Spanien, Schweden und Großbritannien sowie in Afrika, Lateinamerika und Südostasien. Jeder Sender in den jeweiligen Ländern zeigt im Rahmen des 14-tägigen TV-Events mehr als 40 Stunden Sendematerial zum Thema Fußball, bestehend aus internationalen wie lokalen Programmen.

Teil der Programmierung werden nicht nur von A+E Networks eigenproduzierte Dokumentationen, Doku-Reihen und Kurzformate sein, sondern auch eine Auswahl an Filmen zu vergangenen Weltmeisterschaften. Ergänzt wird das globale TV-Event durch eine Vielzahl lokaler Eigenproduktionen, die sich der Materie Fußball aus Sicht der jeweiligen Länder widmen. Unterstützt durch David Villa sowie weitere bekannte Spieler, Trainer und Experten wird "History of Football" die wohl weltweit populärsten Sportarten aus verschiedenen Perspektiven beleuchten.

Zu den internationalen Eigenproduktionen zählen die Doku-Reihen "History's Greatest Moments in Football" (fünf Einstünder), "Football Godfathers" (fünf Einstünder) und "Football's Greatest: Head to Head" (fünf Halbstünder). Für den deutschsprachigen Raum wird der preisgekrönte HISTORY-Produzent Emanuel Rotstein ("Guardians of Heritage", "Die Befreier", "Der elfte Tag") ein exklusives Special realisieren, in der sich ein prominenter Fußballliebhaber auf einen Roadtrip durch Deutschland begibt, um herauszufinden, was die Fußball-Liebe der Deutschen ausmacht. Weitere Informationen wird HISTORY im Verlauf der nächsten Wochen bekanntgeben.

Darüber hinaus bekommen Fußball-Fans mit "History of Football" die Möglichkeit, mit HISTORY zu interagieren. Mittels Social-Media-Aktivitäten, Umfragen, Q&As mit Experten und Kooperationen mit lokalen Fußball- und Sportmarken sind Fans weltweit dazu eingeladen, ihre Leidenschaft und ihr Wissen über Spieler, Manager und große Momente der Fußballgeschichte zu teilen.

Patrick Vien, Executive Managing Director A+E Networks International:

"Wir haben 'History of Football' als ein außergewöhnliches TV-Event kreiert, das sich dieses interkulturellen Ereignisses, das die Fußball-Weltmeisterschaft ist, auf vielfältige Weise widmen wird -eines Ereignisses, das seit Generationen Menschen weltweit miteinander verbindet. Die internationalen und lokalen Programme, die HISTORY für dieses TV-Event produziert, werden unseren Zuschauern eine große inhaltliche Bandbreite bieten und beeindruckende Geschichten erzählen, die das Phänomen Fußball weltweit ausmachen. 'History of Football' ist die größte internationale Sonderprogrammierung von HISTORY, und ich bin sehr stolz auf unser Team und darauf, David Villa als Partner an unserer Seite zu haben."

Dan Korn, Executive Producer von "History of Football" und VP, Programming für A+E Networks UK:

"Fußball ist weltweit tief in der Gesellschaft verankert. Mit unseren Programmen wollen wir einen unterhaltsamen Diskurs darüber anregen, welche die bedeutsamsten historischen Momente des Fußballs sind, wer der beste Spieler und wer der erfolgreichste Trainer aller Zeiten war. Durch die große Vielfalt der 14-tägigen Programmierung wird 'History of Football' passionierte wie weniger passionierte Fans gleichermaßen ansprechen."

David Villa:

"Als leidenschaftlicher Fußballer habe ich das Glück, aus erster Hand sehen zu können, wie viel Fußball den Menschen bedeutet und wie er ihr Leben beeinflusst. 'History of Football' als eine umfassende Geschichte, erzählt von einer derart renommierten internationalen Sendermarke wie HISTORY, ist eine bemerkenswerte Initiative. Ich fühle mich geehrt, an diesem außergewöhnlichen TV-Event von HISTORY mitarbeiten zu können, denn es gibt meinen Spielerkollegen, den Trainern und auch mir die Chance, darüber zu sprechen, was uns Fußball bedeutet, und Erinnerungen an großartige Momente des Fußballs wachzuhalten."

Weitere Informationen zu HISTORY sind unter www.history.de, www.facebook.com/history sowie unter www.instagram.com/history_de zu finden.

#historyoffootball

