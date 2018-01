Luzern im Winter

Luzern ist vor allem im Sommer ein beliebtes Reiseziel. Wer die Destination am Vierwaldstättersee von einer ruhigeren Seite erleben möchte, für den empfiehlt sich ein Besuch im Winter.

Winter Tell-Pass – das Ticket ins Vergnügen

Von Januar bis März 2018 ist ein Aufenthalt in Luzern noch attraktiver. Wer zwei oder mehr Nächte in einem Luzerner Hotel bucht, bekommt einen „Winter Tell-Pass“ im Wert von 110 Schweizer Franken dazu geschenkt. Mit dem Tell-Pass genießen Gäste freie Fahrt mit Bahn, Bus, Schiff und vielen Bergbahnen in der Region Luzern-Vierwaldstättersee. Eine faszinierende und unberührte Natur findet man zum Beispiel auf dem Turren im Kanton Obwalden, der Kraftort Maria-Rickenbach eignet sich bestens für Schneeschuhtouren und Winterwanderer kommen hoch über dem Vierwaldstättersee zwischen der Klewenalp und der Stockhütte auf ihre Kosten.

Winterspass am Pilatus

Tief verschneit und die Luft kristallklar – das ist der Luzerner Hausberg zur Winterzeit. Was gibt es da Schöneres, als oben auf 2132 Metern über Meer zu übernachten? Die Gäste werden mit deliziösen Speisen im edlen Queen Victoria Saal oder im gemütlichen Cheminée-Saal verwöhnt. Die Nacht verbringen sie entweder im historischen Hotel Pilatus-Kulm *** Superior oder im Hotel Bellevue.

Tagsüber finden Gäste ein tolles Angebot für den Wintersport-Plausch auf der Fräkmüntegg. Die verschiedenen Abfahrtspisten laden zum Schlittelabenteuer ein, Rodelschlitten, Ghosky Schlitten, Zipfelbobs und Airboards können direkt bei der Gondelbahnstation gemietet werden.

Eine Spa Landschaft für alle Sinne

Die verschiedenen Spa Landschaften im neuen Bürgenstock-Resort lassen keine Wünsche offen. Dampfbäder, Panorama und Aroma Saunas, Kneipp Bäder, Erlebnisduschen und verschiedene Brause- und Sprudelbäder sorgen für Erholung und Vitalität. Tägliche Peelings und Aufgusszeremonien machen den Aufenthalt zu einem Genuss für die Sinne. Spektakuläres Highlight der Freiluft-Anlage ist der 35°C warme Infinity Edge Pool, der die Grenze zwischen Himmel und Wasser – wie in einem Traum – fließend aufzulösen scheint.

Weitere Informationen: www.luzern.com, www.pilatus.ch, www.buergenstock.ch

