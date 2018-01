EANS-News: Strabag baut Eisenbahntunnel in Kanada

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Unternehmen

Toronto - Der börsenotierte, europäische Technologiekonzern für Baudienstleistungen STRABAG SE hat über seine kanadische Tochter einen Infrastrukturauftrag in Toronto erhalten. Der Highway 401 soll durch einen 180 m langen Tunnel unterführt werden, durch den zwei Bahntrassen laufen. Diese werden vom öffentlichen Verkehrsunternehmen in Ontario, Metrolinx, betrieben. Das gesamte Investitionsvolumen beläuft sich auf umgerechnet EUR 77 Mio.

Der Design-Build-Finance-Auftrag wird in einer Arbeitsgemeinschaft mit EllisDon Capital Inc., ein PPP-Spezialist im kanadischen Markt, ausgeführt; beide Unternehmen halten 50 %. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis 2021 dauern. "Wir sind in Kanada seit 2005 tätig und freuen uns im Rahmen dieses PPP-Projekts eine unserer Kernkompetenzen - den Tunnelbau - einbringen zu können", sagt Thomas Birtel, Vorstandsvorsitzender der STRABAG SE.

Teil einer großen Infrastrukturmaßnahme

Der Tunnel ist Teil einer größer angelegten Infrastrukturmaßnahme in Kanada, die zum Ziel hat, den regionalen Schienenverkehr rund um Toronto zu verbessern. Der neue Tunnel wird Durchfahrtsgeschwindigkeiten von 145 km/h im Personenverkehr und bis zu 56 km/h im Güterverkehr ermöglichen.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Anhänge zur Meldung:

----------------------------------------------

http://resources.euroadhoc.com/documents/2246/5/10096698/0/STRABAG_Toronto_Tunnel_Jan18.pdf

Emittent: STRABAG SE

Donau-City-Straße 9

A-1220 Wien

Telefon: +43 1 22422 -0

FAX: +43 1 22422 - 1177

Email: investor.relations @ strabag.com

WWW: www.strabag.com

ISIN: AT000000STR1, AT0000A05HY9

Indizes: SATX, ATX, WBI

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

STRABAG SE

Diana Neumüller-Klein

Head of Corporate Communications

Tel: +43 1 22422-1116

diana.klein@strabag.com