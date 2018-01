„Berić satovi i nakit“ ist neuer Cashback Card-Partner von Lyoness

Juwelen und hochwertige Uhren begleiten oft besondere Momente im Leben. Wir freuen uns daher sehr, unseren Mitgliedern einen der führenden Händler in diesem Bereich als neuen Partner präsentieren zu dürfen Vladan Buckovic, Geschäftsführer von Lyoness Serbien

Graz (OTS) - „Berić satovi i nakit“, eines der führenden Unternehmen im Schmuck- und Uhrenhandel in Serbien, ist ab sofort Teil der internationalen Shopping Community Lyoness.

Seit Mitte Januar können serbische Lyoness Mitglieder mit der Cashback Card in allen sieben Beric-Filialen Geld sparen. Beim Kauf von Schmuck und Uhren erhalten sie 2,5% Cashback und 1 Shopping Point. Lyoness fügt damit der langen Liste seiner Partnerunternehmen eine weitere renommierte Handelskette hinzu.

„Juwelen und hochwertige Uhren begleiten oft besondere Momente im Leben. Wir freuen uns daher sehr, unseren Mitgliedern einen der führenden Händler in diesem Bereich als neuen Partner präsentieren zu dürfen“ , betont Vladan Buckovic, Geschäftsführer von Lyoness Serbien.

Das vielseitige Sortiment von „Berić satovi i nakit“ umfasst über 100 weltweit bekannte Schmuck- und Uhrenmarken. Im Jahr 2016 eröffnete das schnell wachsende Unternehmen seinen ersten Outlet-Store in Novi Sad.

Über „Berić satovi & nakit“

Seit mehr als 15 Jahren bietet das Unternehmen zahlreiche Weltmarken in seinen Stores an. Egal ob Armbänder, Schmuck oder ausgewählte Accessoires: „Berić satovi & nakit“ führt die besten Produkte, die die Welt der Juwelen und der Zeitmessung derzeit zu bieten hat. Seit 2014 veröffentlicht Berić ein eigenes Magazin, das einmal im Jahr erscheint. In insgesamt sieben Filialen in Belgrad, Novi Sad und Vršac können sich Kunden über die neuesten Trends informieren und Schmuckstücke und Uhren erwerben. Mehr auf www.satoviberic.rs.

Über Lyoness

Die Lyoness Unternehmensgruppe teilt ihre Tätigkeit auf mehrere Geschäftsbereiche auf. Eine Zielgruppe von Lyoness sind Konsumenten, die beim Einkaufen mit der Cashback Card und beim Online Shopping weltweit Geld sparen möchten (Cashback und Shopping Points). Mit den Cashback Solutions werden alle Unternehmen angesprochen, die ein branchen- und länderübergreifendes Kundenbindungsprogramm nutzen möchten. Lyconet richtet sich an selbstständige Unternehmer, die eine eigene Shopping Community aufbauen möchten. Lyoness ist derzeit in 47 Märkten auf allen Kontinenten vertreten. 8 Millionen Mitglieder nutzen bei rund 80.000 Partnerunternehmen weltweit die Lyoness Vorteile. Mehr auf www.lyoness.com.

Rückfragen & Kontakt:

Ecker & Partner

Mag. Nicole Bäck-Knapp

Tel.: +43 (0)1 59 93 247

E-Mail: n.baeck @ eup.at