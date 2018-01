Pressefrühstück zum Weltkrebstag in Wien

Neue Medikamente, neue Behandlungsstrategien - maßgeschneiderte Krebstherapie 2018

Wien (OTS) - Anlässlich des Weltkrebstages lädt der Verein "Leben mit Krebs" in Kooperation mit dem Comprehensive Cancer Center (CCC) des AKH Wien und der MedUni Wien, dem Vienna Cancer Center (VCC) und der Österreichischen Krebshilfe zum Pressefrühstück "Neue Medikamente, neue Behandlungsstrategien - maßgeschneiderte Krebstherapie 2018" ein.

Neue Forschungsergebnisse, neue Medikamente und daraus entwickelte Behandlungsstrategien in Bezug auf die Therapie von Krebserkrankungen haben die Lebensqualität und die Heilungschancen der betroffenen PatientInnen enorm verbessert. Fast vierteljährlich werden neue Therapien zugelassen bzw. das Einsatzgebiet innovativer Therapien um weitere Tumorarten ergänzt. Auch die Diagnosen können früher und schneller gestellt werden, so dass immer mehr Krebsarten zu chronischen Krankheiten und damit gut therapiebar werden. Dennoch löst die Diagnose "Krebs" bei den Betroffenen und ihren Angehörigen in der Regel einen Schock und große Angstgefühle aus. Aufklärung ist wichtig. Aus diesem Grunde informieren ExpertInnen anlässlich des Weltkrebstages über neue Therapien und wichtige Begleitmaßnahmen.

Ihre GesprächspartnerInnen:

Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Christoph Zielinski, Leiter des Comprehensive Cancer Center der MedUni Wien/AKH Wien und des Vienna Cancer Center:

"Neue Erkenntnisse in der Krebstherapie"

Assoc. Prof. Priv. Doz. Dr. Gerald Prager, Univ. Klinik für Innere Medizin I der MedUni Wien/AKH Wien:

"Neue Möglichkeiten zur Behandlung von Tumoren des Magen-/Darmtraktes, Schwerpunkt Dickdarmkarzinom"

Univ.-Prof. Dr. Paul Sevelda, Vorstand der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe im Krankenhaus Wien-Hietzing, Präsident der Österreichischen Krebshilfe:

"Schluss mit dem Zickzack-Kurs: Facts versus Fake News zum Thema Rauchen"

Univ.-Prof.in Dr.in Gabriela Kornek, Präsidentin des Vereins "Leben mit Krebs" und Ärztliche Direktorin des AKH Wien:

"Aktuelles aus dem Verein Leben mit Krebs - Krebstag am 12. Februar in Wien"

Pressekonferenz anlässlich des Weltkrebstages 2018



Datum: 30.1.2018, 10:30 - 11:30 Uhr



Ort:

AKH Hörsaalzentrum Ebene 8, Kursraum 21

Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien



