Darling Ingredients Inc. gibt Berufung von neuem Chief Financial Officer und Chief Administrative Officer bekannt

Irving, Texas (ots/PRNewswire) - Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) hat heute bekannt gegeben, dass Brad Phillips als Executive Vice President in der Funktion als Chief Financial Officer und John O. Muse als Executive Vice President in der Rolle des Chief Administrative Officer berufen wurden. Brad Phillips und John Muse werden Randall C. Stuewe unterstehen, dem Vorsitzenden und CEO des Unternehmens.

"Wir sind erfreut darüber, dass Brad Phillips unser Finanzteam bei Darling leitet", sagte Randall C. Stuewe. "Seine 28 Jahre Erfahrung sind von größtem Wert und er kennt unser Geschäft sehr gut. Zudem sind wir sehr zufrieden, dass John Muse sich dafür entschieden hat, den geplanten Ruhestand aufzuschieben. John Muse wird sich in seiner neuen Rolle darauf konzentrieren, unsere globale Verwaltungsorganisation weiter zu integrieren und zu optimieren."

Brad Phillips ist seit 1988 in einer Reihe von Rollen im Unternehmen tätig. Zuletzt war er seit Mai 2014 Vice President in der Rolle des Leiters der Finanzabteilung. Zuvor war er von Januar 1993 bis Mai 2014 Leiter der Finanzabteilung, stellvertretender Leiter der Finanzabteilung von Januar 1991 bis Januar 1993, und von Oktober 1988 bis Januar 1991 stellvertretender Controller. Vor seiner Zeit bei Darling war er von 1984 bis 1988 bei der Republic Health Corporation als Corporate Accounting Manager tätig und von 1982 bis 1984 arbeitete er in der Audit-Gruppe von Arthur Andersen.

John Muse ist seit 1997 im Unternehmen, ebenfalls in einer Reihe verschiedener Rollen. Zuletzt war er von Dezember 2014 bis März 2017 Chief Financial Officer. Zuvor hatte er folgende Tätigkeiten inne:

Chief Synergy Officer (Januar 2014 - Dezember 2014); Executive Vice President in der Position des Chief Administrative Officer (September 2012 - Dezember 2013); Executive Vice President für Finance and Administration (Februar 2000 - September 2012); Vice President und Chief Financial Officer (Oktober 1997 - Februar 2000). Vor dieser Zeit war er von 1994 bis 1997 Vice President und General Manager bei Consolidated Nutrition L.C. Zudem hatte er von 1992 bis 1994 die Position als Vice President bei Premiere Technologies inne, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Archer-Daniels Midland Company. Von 1971 bis 1992 war John Muse Assistant Treasurer und Assistant Secretary der Central Soya Company Inc.

ÜBER DARLING

Darling Ingredients Inc. ist der weltweit größte börsennotierte Entwickler und Hersteller nachhaltiger, natürlicher Bestandteile aus essbaren und nicht-essbaren Bio-Nährstoffen und produziert eine breite Palette von Inhaltsstoffen und Spezialerzeugnissen für Kunden der Branchen Lebensmittel, Tierfutter, Pharmazie, Futterstoffe, Industrie, Kraftstoffe, Bioenergie und Düngemittel. In Standorten auf fünf Kontinenten sammelt das Unternehmen alle Komponenten von tierischen Nebenprodukten und verwertet sie in häufig eingesetzte Bestandteile und Spezialinhaltsstoffe - darunter Gelatine, Speisefette, Futtermittelfette, Tierproteine und -mehle, Plasma, Tierfutterzutaten, organische Düngemittel, Altspeisefett, Kraftstoff-Rohmaterial, umweltfreundliche Energie, Naturdärme und -häute. Das Unternehmen sammelt zudem benutzte Speiseöle und Reststoffe aus Großbäckereien und wandelt sie in wertvolle Futtermittel und Kraftstoffbestandteile um. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Fettabscheider-Dienstleistungen für Gastronomiebetriebe und umwelttechnische Dienstleistungen für Lebensmittelverarbeiter und es vertreibt Restaurant-Ausrüstungen zur Lieferung und Sammlung von Speiseölen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webpräsenz des Unternehmens unter http://ir.darlingii.com.

Weitere Informationen erhalten Sie bei: Melissa A. 251 O'Connor Gaither, VP Ridge Blvd., Investor Suite 300 Relations, und Irving, Texas 75038 Global Communications Tel.: 972-717-0300