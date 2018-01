VP-Olischar: Regierung gibt mit Digitalisierungsoffensive Weg in Richtung Zukunft vor

Online-Plattform für digitale Behördenwege beschlossen - Wichtiger Grundstein für die Zukunft gelegt – Alle Bürgerinnen und Bürger profitieren

Wien (OTS) - „Mit dem heutigen Ministerratsbeschluss zum Aufbau der Online-Plattform oesterreich.gv.at hat die neue Bundesregierung einen wichtigen Grundstein im Bereich der Digitalisierung gelegt. Damit werden die Amtswege für die Bürgerinnen und Bürger erleichtert und serviceorientierter gestaltet“, zeigt sich die stv. Klubobfrau Gemeinderätin Elisabeth Olischar erfreut. „Mit dem Start dieser Digitalisierungsoffensive gibt die Regierung den Weg in Richtung Zukunft vor und setzt einen weiteren Schritt der Entlastung der Menschen in unserem Land“, so Olischar.

Durch die digitalen Anwendungen und Angebote komme auch die Verwaltung näher zu den Bürgerinnen und Bürgern und ermögliche dadurch viele individuelle Lösungen im Alltag. „Davon profitieren vor allem auch junge Menschen, die die Benutzerfreundlichkeit in der Verwaltung sehr schätzen und annehmen werden“, so Olischar. Bürgerfreundliche Verwaltung sollte aber auch in einer Weltstadt wie Wien bereits längst Alltag sein, so die Gemeinderätin in Richtung rot-grüne Stadtregierung.

