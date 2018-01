„Meine Mama kocht besser als deine“: Kandidatinnen und Kandidaten gesucht!

Die neue ORF-Comedy-Kochshow mit Katharina Straßer ab 6. April in ORF eins

Wien (OTS) - Mama und Kind – üblicherweise ein untrennbares Gespann im Leben. Aber auch in der Küche? Bei der neuen ORF-Comedy-Kochshow „Meine Mama kocht besser als deine“ dirigieren Mütter bzw. Väter ihre mehr oder weniger talentierten Sprösslinge am Herd. Der Clou dabei:

Der Elternteil darf selber nicht mitkochen, sondern gibt vom „Koch-Spielfeldrand“ seine Anweisungen. Neben den Kochtalenten offenbaren sich so auch familiäre Kommunikationshürden. Ob’s anbrennt oder überkocht oder doch überraschend vorzüglich mundet? Bei „Meine Mama kocht besser als deine“ geht es um den ganz normalen Wahnsinn zwischen den Generationen, wie wir ihn alle kennen, und darum, dass Kinder – egal, wie alt sie sind – immer Kinder bleiben und dass Mamas und Papas immer alles besser wissen: im Leben und in der Küche. Die Shows werden von Katharina Straßer moderiert. Pro Sendung treten jeweils zwei Teams gegeneinander an, ein Juror bewertet das kulinarische Ergebnis und kürt den Sieger.

Ab Mittwoch, dem 17. Jänner 2018, haben Mutter- bzw. Vater-Kind-Teams auf tv.ORF.at/meinemama die Gelegenheit, sich als Kandidaten für die neue ORF-Show zu bewerben. Das Mindestalter für die Töchter und Söhne liegt bei 16 Jahren. „Meine Mama kocht besser als deine“ steht ab 6. April in acht Ausgaben jeweils freitags um 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF eins.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at