ÖAMTC Fahrtechnik: 117.700 Teilnehmer im Jahr 2017 (+ Foto)

Über 34.000 Mehrphasen-Teilnehmer und Zuwächse bei Trainings für Nutzfahrzeuge

Wien (OTS) - Die ÖAMTC Fahrtechnik betreibt österreichweit acht Fahrtechnikzentren, ein Offroad Zentrum sowie fünf saisonale Winterzentren. "Insgesamt konnten wir im vergangenen Jahr 117.700 Teilnehmer in unseren Fahrtechnikzentren begrüßen", berichtet ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold. Zusätzlich nahmen über 62.000 Kinder und Jugendliche an den Verkehrssicherheitsprogrammen "Das kleine Straßen 1x1", "Blick & Klick", "Hallo Auto", "Top Rider" und "Club PS" teil. Diese Programme führt die ÖAMTC Fahrtechnik in Kooperation mit der AUVA an Kindergärten und Schulen kostenlos durch. Zuwächse gab es 2017 insbesondere bei Trainings für Nutzfahrzeuge, aber auch bei Motorrad- und Pkw-Trainings: "Hier macht sich die Vielseitigkeit der ÖAMTC Fahrtechnik bemerkbar. In all unseren Zentren können Teilnehmer ihre Fahrtechnik in Moped-, Motorrad-, Pkw-, Lkw-, Bus-und sogar Traktor-Trainings verbessern", so Schmerold.

Aus- und Weiterbildungen für Pkw, Motorrad, Lkw und Bus

Einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leistet die ÖAMTC Fahrtechnik mit den Trainings im Bereich der Führerscheinausbildung. Mehr als 34.000 Führerscheinneulinge wurden in dieser zweiten Ausbildungsphase in den ÖAMTC Fahrtechnikzentren fit für ihre mobile Zukunft gemacht. Im Rahmen der Berufsfahrer Akademie der ÖAMTC Fahrtechnik absolvierten über 8.000 Berufskraftfahrer ihre laufende Weiterbildung als Lkw- oder Bus-Lenker. Schmerold: "Gut geschulte Berufskraftfahrer leisten einen wichtigen Beitrag für mehr Verkehrssicherheit und sind ein Erfolgsfaktor für ihre Unternehmen."

Ideale Location für Fahrzeugpräsentationen und Veranstaltungen

Die hervorragende Infrastruktur der ÖAMTC Fahrtechnikzentren wurde im vergangenen Jahr von etlichen Herstellern und Händlern für Fahrzeug-Präsentationen, Veranstaltungen und Tests genutzt – die Highlights dabei waren in Teesdorf die internationale Fahrzeugpräsentation des Range Rover Velar und im Fahrtechnikzentrum Saalfelden die Markteinführung des Skoda Karoq für Österreich und Deutschland.

Erfolgreiche österreichweite Veranstaltungen 2017 waren die 20. Ausgabe des "Mercedes-Benz Lady Day", der "Ford Racing Rookie" sowie die Aktion "Österreichs sicherster Motorradfahrer". "Dieser Bewerb, der in Kooperation mit der HDI Versicherung durchgeführt wird, ist ein Anreiz für Motorradfahrer, sich mit einem Training auf die Saison vorzubereiten. Denn unsere Erfahrung zeigt, dass gerade beim Motorradfahren die regelmäßige Fahrer-Weiterbildung zu mehr Sicherheit beiträgt", fasst Schmerold zusammen.

Aviso an die Redaktionen: Bundeslandspezifische Zahlen sind auf Anfrage verfügbar und Fotos zu dieser Aussendung sind unter www.oeamtc.at/presse abrufbar.

Nähere Informationen zu den ÖAMTC Fahrtechnik Zentren findet man online unter www.oeamtc.at/fahrtechnik oder telefonisch unter 02253/81700-0.

