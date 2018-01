Royale Hochzeiten nicht nur im Buckingham Palace!

Wien – Windsor. Im Mai wird wieder königlich geheiratet, ganz England ist im Hochzeitsfieber! Auch Österreichs Brautpaare lassen gern die ganze Welt an ihrem großen Tag teilhaben.

Wien (OTS) - Heiraten in Österreich. Berichte in Daily Mail, Times und der internationalen Presse werden durch Postings auf Facebook, Instagram und Co ersetzt. Prinz Harry und Meghan Markle planen wohl eine für royale Verhältnisse recht einfache Hochzeit, erfrischend anders nach all den bombastischen Hochzeits-Inszenierungen der letzten Monate.

Der Hochzeitstrend „Einfachheit und Natürlichkeit“ steht auch bei rein bürgerlichen Brautpaaren hoch im Kurs. Ganz ohne einen royalen Sponsor im Hintergrund müssen die meisten angehenden Eheleute allerdings schon ein klein wenig rechnen, um die Natürlichkeit perfekt für Gästeschar und Soziale Medien rüberkommen zu lassen.

Wie gut, dass es die TRAU DICH gibt!

Mehr als 250 Hochzeitsprofis zeigen auf Österreichs größter Hochzeitsmesse vom 19.-21.01.2018 im MCC Wien, dass royale Klasse und bürgerliche Kasse einander wunderbar ergänzen. Jede Braut, die drei Tage Hochzeitsfieber im MCC Wien erlebt hat, weiß: Sie muss nicht erst einen Prinzen heiraten, um sich an ihrem Hochzeitstag wie eine Prinzessin zu fühlen! Und ein glückliches Brautpaar darf den Taschenrechner getrost zur Seite legen: Die TRAU DICH und ihre Sponsoren verlosen eine Traumhochzeit im Wert von 10.000 Euro.

Facts:

TRAU DICH - Österreichs größte Hochzeitsmesse

3 Tage – 250 Aussteller – 1000e Ideen

19. bis 21. Jan. 18 / Messe Wien

Wann: Fr., 19., bis So., 21. Jänner 2018

Fr., 19., bis So., 21. Jänner 2018 Wo: Messe Congress Center - Messe Wien

Messe Congress Center - Messe Wien Öffnungszeiten: Fr. von 14 - 19 Uhr, Sa. und So. von 10 - 18 Uhr

Fr. von 14 - 19 Uhr, Sa. und So. von 10 - 18 Uhr Eintrittspreis: Euro 17,-

Ermäßigte Online-Tickets auf www.brautinfo.at



Akkreditierung sowie Text-, Logo- & Pic-Download im Pressecorner auf www.brautinfo.at

Rückfragen & Kontakt:

Eva Maria Artner, Presseanfragen

emartner @ 3xmedia.at, Tel. 0699 11 40 60 60



Ursula Effenberger, Geschäftsführung

u.e @ 3xmedia.at, Tel: 0664 124 04 28