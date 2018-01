PATRIA - Der neue Roman von Fernando Aramburu - von der Kritik gefeiert und mehrfach ausgezeichnet

Der spanische Bestseller ab 16. Jänner 2018 auch in Österreich!

Reinbek (OTS) - Endlich ist es soweit: Das neueste Buch von Fernando Aramburu, das fast ein Jahr lang die spanischen Bestsellerlisten angeführt hat und über eine halbe Million Mal allein in Spanien verkauft wurde, ist nun auch in Österreich erhältlich. "Patria" heißt Vaterland, Heimat. Aber was ist Heimat? Bittori, deren Mann vor über zwanzig Jahren von Terroristen erschossen wurde, beschließt, in das gemeinsame Haus zurückzukehren, um herauszufinden, was damals wirklich geschehen ist und wieder unter denen zu leben, die einst schweigend zugesehen hatten, wie ihre Familie ausgegrenzt wurde. Ihr Auftauchen beendet schlagartig die vermeintliche Ruhe im Dorf. Vor allem die ehemals beste Freundin Miren, heute Mutter eines Sohnes, der als Terrorist in Haft sitzt, zeigt sich alarmiert. Dass er mit dem Tod ihres Mannes zu tun hat, ist Bittoris schlimmste Befürchtung. Die beiden Frauen gehen sich aus dem Weg, doch irgendwann lässt sich die Begegnung nicht mehr vermeiden... Ein epochemachender Roman über Schuld und Vergebung, Freundschaft und Liebe, der zeigt, wie die große Politik den inneren Kern einer Gemeinschaft zerstören kann und wie lange es dauert, bis die Menschen wieder zueinander finden.



Fernando Aramburu, Patria, 768 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag, Rowohlt, € 25,70, ISBN: 978-3-498-00102-5, www.rowohlt.de

