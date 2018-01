BDO wächst weiter!

Umsatz von BDO legt sowohl in Österreich als international stark zu und die Steirische AUSTIN | BFP Gruppe kommt zur BDO.

Wien/Graz (OTS) - „Wir freuen uns mit der AUSTIN | BFP Gruppe die größte Steuerberatungs-, Wirtschaftsprüfungs- und Consultinggesellschaft der Steiermark bei der BDO zu begrüßen. Mit 150 zusätzlichen Expertinnen und Experten bauen wir unsere Präsenz in Südösterreich massiv aus und rücken noch näher an unsere Kunden. Österreichweit beschäftigt die BDO damit 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir setzen auch weiterhin auf Wachstum“, so Mag. Peter Bartos, Geschäftsführer und Partner der BDO.

Bartos weiter: „Im Geschäftsjahr 2016/17 ist die BDO Austria Gruppe um 15% gewachsen und hat einen Umsatz von 57,8 Millionen Euro erzielt. Auch das internationale BDO Netzwerk hat mit einem Umsatzwachstum von 8% auf nunmehr 8,1 Milliarden US-Dollar deutlich zulegt. Besonders stark hat sich BDO auch in den USA und China entwickelt. Weltweit sind damit in 162 Ländern an 1.500 Standorten 73.800 Menschen für unsere Kunden tätig.“

