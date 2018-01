Medieneinladung/Information der LPD Wien

Wien (OTS) - Werte Medienvertreterinnen und Medienvertreter,

anlässlich des am 26.01.2018 in der Wiener Hofburg stattfindenden Wiener Akademikerballs lädt der Landespolizeipräsident in Wien Dr. Gerhard Pürstl

zu einer Diskussionsveranstaltung „WIENER AKADEMIKER BALL 2018 -Praktische Auswirkung der Änderung im Versammlungsrecht und polizeiliche Erfahrungen“

am 17. Jänner 2018, um 10.00 Uhr in die Landespolizeidirektion Wien ein. Die Diskussionsteilnehmer entnehmen Sie der angefügten Einladung.

Der Zugang zum Großen Saal erfolgt über die Heßgasse.

Akkreditierungen: Rund um das Veranstaltungsgelände wird es wie schon im Vorjahr ein Platzverbot geben. Medienvertreterinnen und Medienvertreter haben die Möglichkeit

sich bereits im Zuge der Veranstaltung am 17.01.2018 unter Vorweis eines gültigen Presseausweises oder eines Nachweis einer journalistischen Tätigkeit zu akkreditieren.

Für nähere Auskünfte steht Ihnen der Vorstand des Büros Öffentlichkeitsarbeit HR Mag. Manfred Reinthaler unter der Telefonnummer 01/31310/72100 zur Verfügung.

