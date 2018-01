Lotto: Ein-Millionen-Solo in der Steiermark

2 Joker – Steirer und Vorarlberger gewinnen je 104.000 Euro

Wien (OTS) - Fans des Lotto Systemscheines nennen es das „James Bond System“; jenes, das da die Bezeichnung 0/07 trägt. Genau für dieses System entschied sich ein Spielteilnehmer aus der Südsteiermark, als er den Sechser am vergangenen Sonntag in Angriff nahm. Dieses System erlaubt es, sieben Zahlen anzukreuzen, und unter den vom Steirer gewählten sieben Zahlen befanden sich auch die „sechs Richtigen“. Er erzielte damit den einzigen Sechser der Runde und erhält für diesen Sologewinn exakt 1 Million Euro. Dazu kam er dank des Systems auch noch zu sechs Fünfern, was sich nochmals mit knapp 10.000 Euro zu Buche schlägt.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl waren vier Spielteilnehmer erfolgreich. Zwei Steirer, ein Kärntner und ein Wiener gewannen jeweils mehr als 30.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch keinen Sechser. Davon profitierten die 63 Gewinner eines Fünfers, die je rund 5.400 Euro erhalten. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es zwei Gewinner. Ein Steirer und ein Vorarlberger sagten „Ja“ zur richtigen Zahlenkombination und gewannen je rund 104.000 Euro. Der Steirer entschied sich dabei für zwei Joker Tipps auf seiner Quittung und hatte mit dem zweiten Tipp Erfolg.

100 iPhone X

Joker verloste unter allen Tipps der Ziehungen vom 3. bis 14. Jänner 2018 insgesamt 100 iPhone X. Die gewinnbringenden Quittungsnummern findet man u.a. auf win2dy.at, im Teletext auf Seite 721 und in allen Annahmestellen.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 14.01.2018:

1 Sechser zu EUR 1.000.000,00 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 30.070,60 81 Fünfer zu je EUR 1.619,90 268 Vierer+ZZ zu je EUR 146,80 4.766 Vierer zu je EUR 45,80 6.957 Dreier+ZZ zu je EUR 14,10 73.564 Dreier zu je EUR 5,30 248.797 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 1 3 30 33 37 43 Zusatzzahl: 10

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 14.01.2018:

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 63 Fünfer zu je EUR 5.361,40 2.717 Vierer zu je EUR 21,00 46.431 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 07 15 24 26 29 32

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 14.01.2018:

2 Joker zu je EUR 103.853,60 11 mal EUR 7.700,00 119 mal EUR 770,00 1.150 mal EUR 77,00 11.658 mal EUR 7,00 116.418 mal EUR 1,50

Joker Zahl: 8 5 1 7 5 5

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at